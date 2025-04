KickBoxing oro per Eva Porrello ai Campionati Italiani Cadetti Federkombat

Brillante risultato nelle arti marziali per lo sport saccense. La giovanissima Eva Porrello, portacolori dell'Associazione sportiva Sakura, ha vinto la medaglia d'oro nella categoria Gold Cadet ai Campionati Italiani e Trofeo Italia KickBoxing Cadetti e Speranze 2025 di KickBoxing della Federkombat.

KickBoxing, oro per Eva Porrello ai Campionati Italiani Cadetti Federkombat - Brillante risultato nelle arti marziali per lo sport saccense. La giovanissima Eva Porrello, portacolori dell'Associazione sportiva Sakura, ha vinto la medaglia d'oro nella categoria Gold Cadet ai Campionati Italiani e Trofeo Italia Kickboxing Cadetti e Speranze 2025 di Kickboxing della Federkombat.

