Kate Middleton un anniversario di nozze in tweed per la Signora delle Isole

Vanityfair.it - Kate Middleton, un anniversario di nozze in tweed per la Signora delle Isole Il principe e la principessa del Galles in Scozia hanno sfoggiato un look matchy-matchy, un trucco di stile che offre un'immagine compatta e solida della coppia che festeggia in modo casual la ricorrenza: i due si sposarono proprio 14 anni fa 🔗 Vanityfair.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Kate Middleton e William, il Palazzo rivela i piani del loro anniversario di nozze - Kate Middleton e William festeggiano 14 anni di matrimonio il prossimo 29 aprile e Kensington Palace ha svelato i piani del loro anniversario di nozze, subito dopo che la coppia ha dato forfait a Re Carlo il giorno di Pasqua. Kate Middleton e William, anniversario in viaggio di lavoro Dopo essersi presi una lunga vacanza primaverile, durante la quale hanno disertato anche la Pasqua con Re Carlo, Camilla e la Famiglia Reale, William e Kate Middleton hanno deciso di “sacrificare” il loro anniversario di nozze, trascorrendo il prossimo 29 aprile in Scozia, impegnati in una visita ufficiale. 🔗dilei.it

Cosa faranno William e Kate Middleton per il loro anniversario - La coppia trascorrerà due giorni nel cuore delle Ebridi, con una fitta agenda fitta: non sarà (solo) una fuga romantica, ma anche un viaggio di lavoro 🔗vanityfair.it

Kate e William festeggeranno l'anniversario di nozze nel luogo in cui si sono conosciuti - A 14 anni dal matrimonio, i principi di Galles tornano insieme a visitare i luoghi in cui è nato il loro amore 🔗tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

