Kate Middleton ricompare dopo settimane in Scozia e fa arrossire William

Kate Middleton finalmente è ricomparsa in pubblico dopo oltre un mese di assenza. La Principessa del Galles è in visita sull'isola di Mull assieme a William e lo fa arrossire con uno speciale omaggio nel giorno del loro 14esimo anniversario di nozze.Kate Middleton torna trionfalmente in pubblicoKate Middleton è dunque tornata ufficialmente al lavoro, dopo oltre un mese di vacanza. L'ultima volta che l'abbiamo vista a un evento ufficiale risale allo scorso 17 marzo, in occasione di San Patrizio. La speranza di rivederla a Pasqua è sfumata, perché lei e William hanno scelto di trascorrere la giornata privatamente nella loro casa nel Norfolk, invece di raggiungere Re Carlo per la messa a Windsor.Kate ha deciso di ricomparire accanto a William, dopo settimane di assenza, in una giornata molto speciale.

Kate Middleton ricompare a sorpresa, fuga segreta con William e i bambini - Kate Middleton è ricomparsa a sorpresa dopo settimane in cui era sparita dalle scene. La Principessa del Galles è stata paparazzata insieme a William e ai tre figli in Francia, precisamente a Courchevel, una delle mete esclusive preferite da Alberto e Charlene di Monaco. Kate Middleton, fuga segreta in Francia In molti si sono chiesti che fine ha fatto Kate Middleton, visto che è dal 17 marzo, ossia dal giorno di San Patrizio, che non si mostra più in pubblico. 🔗dilei.it

Dopo essere arrivati in Galles (in ritardo) con il Royal Train, Kate Middleton e il principe William hanno preparato i tradizionali dolci locali - Il Royal Train è arrivato con un’ora di ritardo a Cardiff, nel Galles. Cosa rara per un treno che trasporta membri della Famiglia Reale britannica e che di solito è regolato da un servizio ineccepibile. Gli allagamenti causati dal maltempo che imperversa in questi giorni nella zona ha costretto a lunghe fermate, ma una volta arrivati Kate Middleton e il marito William sono scesi mano nella mano e si sono subito lanciati in un fitto calendario di eventi che li ha visti – di nuovo – in cucina. 🔗iodonna.it

Kate Middleton, ex collaboratore: “William distrutto dopo la notizia del cancro” - (Adnkronos) – "Non ho mai visto il principe William così tanto a terra, dopo aver ricevuto la notizia della diagnosi di cancro di Kate Middleton". Lo ha rivelato in un'intervista con '60 Minutes Australia' per il documentario 'Where There's a Will', Jason Knauf, ex amministratore delegato della Royal Foundation del principe e della principessa del […] 🔗periodicodaily.com

Kate Middleton, 14 anni di matrimonio: la questione che pesa su tutto e il regalo di William - William e Kate Middleton festeggiano con un viaggio in Scozia e un regalo speciale il 14esimo anniversario. Ma c’è una cosa che pesa sul loro matrimonio. 🔗dilei.it

Kate Middleton, la nuova foto su…" - Kate Middleton è ricomparsa a sorpresa dopo settimane in cui era sparita dalle scene. La Principessa del Galles è stata paparazzata insieme a William e ai tre figli in Francia, precisamente a ... 🔗informazione.it

Kate Middleton non era con William al funerale di Papa Francesco: svelato il motivo - Kate Middleton assente al funerale di Papa Francesco: la malattia e il protocollo reale spiegano il motivo della sua mancata partecipazione ... 🔗msn.com