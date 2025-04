Kate Middleton 14 anni di matrimonio | la questione che pesa su tutto e il regalo di William

Kate Middleton e William festeggiano oggi 29 aprile il loro 14esimo anniversario di matrimonio e ci si aspetta che il Principe del Galles faccia un regalo spettacolare a sua moglie. Anche perché il loro legame si è rafforzato dopo la diagnosi di cancro. Non è stato facile per loro e c’è una cosa che pesa più di tutte sulla loro unione.Kate Middleton e William, primo anniversario dopo la diagnosi di cancroEra il 29 aprile 2011 quando Kate Middleton e William convolarono a nozze. Il loro Royal Wedding è stato il più maestoso del nuovo millennio, una vera e propria favola, coronata dal bacio scambiato sul balcone di Buckingham Palace.Dopo 14 anni di vita passata insieme, tre figli e una pesante diagnosi di cancro, William e Kate sono più uniti che mai. Dopo l’esperienza di Carlo e Diana, in pochi avrebbero scommesso sulla tenuta della coppia che invece ha stupito tutti perché ha dimostrato non solo di fondarsi su un sentimento profondo, ma anche di saper affrontare grandi avversità e pesanti stress. Dilei.it - Kate Middleton, 14 anni di matrimonio: la questione che pesa su tutto e il regalo di William Leggi su Dilei.it festeggiano oggi 29 aprile il loro 14esimoversario die ci si aspetta che il Principe del Galles faccia unspettacolare a sua moglie. Anche perché il loro legame si è rafforzato dopo la diagnosi di cancro. Non è stato facile per loro e c’è una cosa chepiù di tutte sulla loro unione., primoversario dopo la diagnosi di cancroEra il 29 aprile 2011 quandoconvolarono a nozze. Il loro Royal Wedding è stato il più maestoso del nuovo millennio, una vera e propria favola, coronata dal bacio scambiato sul balcone di Buckingham Palace.Dopo 14di vita passata insieme, tre figli e unante diagnosi di cancro,sono più uniti che mai. Dopo l’esperienza di Carlo e Diana, in pochi avrebbero scommesso sulla tenuta della coppia che invece ha stupito tutti perché ha dimostrato non solo di fondarsi su un sentimento profondo, ma anche di saper affrontare grandi avversità enti stress.

