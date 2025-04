Karetsas Juve avanti tutta per il talento del Genk! Fissato il prezzo per il nuovo Hazard | serve questa cifra per portarlo a Torino! I dettagli

Karetsas Juve, il gioiellino del Genk è l’obiettivo della Juve! Giuntoli può prendere il nuovo Hazard a una cifra molto contenutaIl pomeriggio di TMW Radio L’osservatore Marco Palma ha presentato uno dei possibili colpi per il futuro del mercato Juventus nel corso di “Maracanà“: si tratta di Kostantinos Karetsas, trequartista greco del Genk. Ecco quanto vale il giocatore, accostato per caratteristiche ad Hazard.PAROLE – «Konstantinos Karetsas (19-11-2007), trequartista greco del Genk. Nato in Belgio con cui ha giocato in tutte le nazionali giovanili fino ad accettare la convocazione in nazionale maggiore della Grecia, patria dei genitori. talento cristallino cresciuto nel Genk, dotato di tecnica sopraffina, visione di gioco di altissimo livello, bravissimo nel calcio del pallone e pericoloso davanti la porta. 🔗 Juventusnews24.com - Karetsas Juve, avanti tutta per il talento del Genk! Fissato il prezzo per il nuovo Hazard: serve questa cifra per portarlo a Torino! I dettagli , il gioiellino delè l’obiettivo della! Giuntoli può prendere ila unamolto contenutaIl pomeriggio di TMW Radio L’osservatore Marco Palma ha presentato uno dei possibili colpi per il futuro del mercatontus nel corso di “Maracanà“: si tratta di Kostantinos, trequartista greco del. Ecco quanto vale il giocatore, accostato per caratteristiche ad.PAROLE – «Konstantinos(19-11-2007), trequartista greco del. Nato in Belgio con cui ha giocato in tutte le nazionali giovanili fino ad accettare la convocazione in nazionale maggiore della Grecia, patria dei genitori.cristallino cresciuto nel, dotato di tecnica sopraffina, visione di gioco di altissimo livello, bravissimo nel calcio del pallone e pericoloso dla porta. 🔗 Juventusnews24.com

