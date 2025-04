Karate Kids Project ad Ancona | oltre 300 giovani atleti al PalaCasali

Ancona. Domenica 11 maggio al PalaCasali si sfideranno oltre 300 giovanissimi atleti, provenienti da Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana e Umbria per sfidarsi al Karate Kids Project Fijlkam - Centro Italia, manifestazione promozionale giovanile dei tesserati Fijlkam. L'iniziativa, organizzata dal Comitato Regionale Marche Fijlkam - settore Karate, rientra in un progetto nazionale che si svolge in contemporanea su tutto il territorio italiano, suddiviso per macro aree, con l'obiettivo di promuovere il Karate tra le nuove generazioni in un contesto educativo, inclusivo e coinvolgente.L'evento di Ancona è stato fortemente voluto dal Presidente del Comitato Regionale Marche Fijlkam, Marco Masi, e dal Presidente del settore Karate del Comitato Regionale Marche Fijlkam, Massimo Monina, che con grande impegno hanno sostenuto la realizzazione di questa importante tappa del progetto nazionale.

Karate Kids al PalaCasali: protagonisti bambini e adolescenti, tra gesta sportive e crescita personale - ANCONA – Domenica 11 maggio 2025 Il PalaCasali ospiterà il Karate Kids Project Fijlkam – Centro Italia. Si tratta di una manifestazione promozionale giovanile che vedrà protagonisti bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, tesserati Fijlkam provenienti dalle regioni Marche, Abruzzo, Lazio, Toscana e...

