Kalinskaya e Sinner non voglio immischiarmi | chi dice no ad Anna

Dal tennis al gossip, in un mondo patinato sia sulla terra rossa che nell'"extra-time". Ritorna il nome di Anna Kalinskaya, ex(?) di Jannik Sinner, che ha manifestato il desiderio di giocare il doppio misto allo US Open del prossimo agosto insieme ad Andrej Rublev. Quando, però, è stato chiesto proprio a lui di questo, a margine della sconfitta contro Bublik al torneo di Madrid, il 27enne moscovita non è stato affatto banale, anzi. Rublev, infatti, non solo ha rispedito la richiesta al mittente, ma ha messo in mezzo, senza che nessuno lo pretendesse, anche Jannik Sinner. Il numero uno al mondo è stato legato ad Anna per quasi tutto il 2024, allentando poi i rapporti dopo le Finals e la Coppa Davis. Non si sono più visti insieme, nemmeno sui social. Insomma, sembra finita. In ogni caso, il giornalista dice a Rublev: "Ti sei iscritto al doppio misto dello US Open con Karolina Muchova.

