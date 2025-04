Juventus Women Primavera Ferraresi esulta | Lo Scudetto è il coronamento della straordinaria stagione che abbiamo fatto Orgogliosa delle mie compagne

Juventus Women Primavera, Ferraresi esulta dopo la vittoria dello Scudetto: tutte le dichiarazioni dell'attaccante

L'attaccante della Juventus Women Primavera Eleonora Ferraresi ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria dello Scudetto grazie anche alla sua rete nella finale contro l'Inter.

PAROLE – «Credo che sia il coronamento della straordinaria stagione che abbiamo fatto vincendo tutte le partite con solamente una sconfitta nella stagione regolare. abbiamo dato tutto per vincere la partita più importante oggi. Sono Orgogliosa di tutte le mie compagne, abbiamo lottato tutte insieme dall'inizio alla fine».

