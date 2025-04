Juventus Women Primavera campione d’Italia Bruzzano | Abbiamo fatto la storia tutto l’ambiente si merita questo Scudetto Ci credevo tanto

Juventus Women Primavera campione d’Italia, l’allenatore Bruzzaa così la vittoria: tutte le paroleL’allenatore della Juventus Women Primavera Marco Bruzzano ha commentato la vittoria dello Scudetto dopo la finale vinta contro l’Inter ai canali ufficiali del club.PAROLE – «Abbiamo fatto la storia e tutto l’ambiente Juventus si merita questo Scudetto per il lavoro fatto e l’importanza data a queste ragazze. Ci credevo tanto quando ho iniziato questo lavoro ad agosto, ringrazio Carola Coppo e Stefano Braghin che hanno creduto in me. C’erano tante aspettative e Abbiamo trovato sempre squadre che ci hanno saputo mettere in difficoltà. Lo stesso è accaduto oggi, contro l’Inter, ma nel secondo tempo Abbiamo trovato le misure riuscendo anche a trovare per due volte la via del gol».IL RACCONTO DELLA VITTORIA DELLA Juventus Women Primavera . 🔗 Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera campione d’Italia, Bruzzano: «Abbiamo fatto la storia, tutto l’ambiente si merita questo Scudetto. Ci credevo tanto» , l’allenatore Bruzzaa così la vittoria: tutte le paroleL’allenatore dellaMarcoha commentato la vittoria dellodopo la finale vinta contro l’Inter ai canali ufficiali del club.PAROLE – «lasiper il lavoroe l’importanza data a queste ragazze. Ciquando ho iniziatolavoro ad agosto, ringrazio Carola Coppo e Stefano Braghin che hanno creduto in me. C’erano tante aspettative etrovato sempre squadre che ci hanno saputo mettere in difficoltà. Lo stesso è accaduto oggi, contro l’Inter, ma nel secondo tempotrovato le misure riuscendo anche a trovare per due volte la via del gol».IL RACCONTO DELLA VITTORIA DELLA. 🔗 Juventusnews24.com

