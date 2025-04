Juventus Women Inter Primavera finale scudetto LIVE | Bellagente titolare

Juventus Women Inter Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di categoriaLa Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano affronta l’Inter nella finale scudetto del Viola Park. Le bianconere hanno la possibilità di coronare un campionato dominato in regular season portando a casa il primo tricolore di categoria.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEJuventus Women Inter Primavera 0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 16.30Migliore in campo Juventus Women PrimaveraA conclusione del matchJuventus Women Inter Primavera 0-0: risultato e tabellinoJuventus Women: Mustafic; Tosello, Cocino, Trementini, Bertora, Gallo, Flis, Piermarini, Ferraresi, Zamboni, Bellagente. All. Bruzzano. A disp. 🔗 Juventusnews24.com - Juventus Women Inter Primavera, finale scudetto LIVE: Bellagente titolare di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di categoriaLadi Marco Bruzzano affronta l’nelladel Viola Park. Le bianconere hanno la possibilità di coronare un campionato dominato in regular season portando a casa il primo tricolore di categoria.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0: sintesi e moviolaAggiornamenti a partire dalle 16.30Migliore in campoA conclusione del match0-0: risultato e tabellino: Mustafic; Tosello, Cocino, Trementini, Bertora, Gallo, Flis, Piermarini, Ferraresi, Zamboni,. All. Bruzzano. A disp. 🔗 Juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Juventus Women Inter Primavera, finale scudetto: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - di Mauro MunnoJuventus Women Inter Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di categoria La Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano affronta l’Inter nella finale scudetto del Viola Park. Le bianconere hanno la possibilità di coronare un campionato dominato in regular season portando a casa il primo tricolore di categoria. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Inter Primavera 0-0: sintesi e moviola Aggiornamenti a partire dalle 16. 🔗juventusnews24.com

Juventus Women Primavera in finale di Viareggio Cup! Clamoroso 8-0 alla Spal, ecco com’è andata e l’avversaria all’ultimo atto - di Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera vola in finale di Viareggio Cup! Clamoroso 8-0 inflitta alla Spal, com’è andata e l’avversaria all’ultimo atto Dopo il 3-3 all’esordio con la Rappresentativa LND, la Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano polverizza la Spal con un netto 8-0 e vola in finale di Viareggio Cup. Per qualificarsi era necessario vincere con otto gol di scarto, alla luce di Spal-LND terminata 1-7: missione compiuta per le bianconere. 🔗juventusnews24.com

Juventus Women Primavera boom: ecco le future Schatzer che vogliono il primo scudetto. Mauro Munno su JWomen Zone – VIDEO - di Mauro Munno Juventus Women Primavera boom: ecco le future Schatzer che vogliono il primo scudetto di categoria. Mauro Munno su JWomen Zone Nuovo episodio del format targato JuventusNews24.com dedicato alla Juventus Women: JWomen Zone è uno spazio quotidiano incentrato esclusivamente sulla squadra femminile del club bianconero. Ogni giorno sul nostro canale YouTube Mauro Munno è in video per notizie, mercato, approfondimenti, analisi, curiosità e molto altro ancora sul calcio femminile. 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus Women Inter Primavera, finale scudetto: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live; Juve-Inter Primavera Femminile: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming; L’Inter Women conquista la finale del campionato Primavera; Primavera Femminile. L'Inter è più forte dell'inferiorità numerica: lo 0-0 con la Roma regala alle nerazzurre la finalissima con la Juventus. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Juventus Women Inter Primavera, finale scudetto: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - Juventus Women Inter Primavera: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di categoria La Juventus Women Primavera di Marco Bruzzano affronta l’Inter nella fi ... 🔗juventusnews24.com

Juve-Inter Primavera Femminile: diretta tv, formazioni, dove vederla in streaming - Le bianconere i giocano lo scudetto al Viola Park contro le nerazzurre in un derby d'Italia che promette spettacolo ... 🔗tuttosport.com

Inter femminile, la Primavera vola in finale: si giocherà lo scudetto contro la Juventus - Le ragazze di Mandelli fermano la Roma sullo 0-0 nonostante l'inferiorità numerica e conquistano il passaggio del turno ... 🔗fcinter1908.it