Juventus Next Gen Gelli dopo la vittoria del Messina | Bella partita con grandi emozioni Garofani è stato bravo anche se…

Juventus Next Gen, Gelli dopo la vittoria del Messina: tutte le dichiarazioni del difensore dopo il match contro i bianconeri

Il difensore del Messina Gelli ha parlato dopo la vittoria contro la Juventus Next Gen in conferenza stampa.

PAROLE – «È stata una Bella partita, caratterizzata da grandi emozioni di fronte ad un grande pubblico. La diffida? Sinceramente non ci ho pensato più di tanto, se non negli ultimi dieci minuti in cui dovevamo gestire. Garofani è stato bravo anche se forse potevo fare qualcosa in più. Una grande parata e spiace ancora una volta non avere segnato. Ci sono comunque le due partite più importanti da giocare, magari arriverà in questi ultimi 180 minuti».

