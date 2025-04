Juventus Douglas Luiz sbotta | "Perché non ho mai giocato due partite di fila? Infortuni strani tante volte in panchina anche quando stavo bene"

anche dei grandi misteri del calcio e del. 🔗 La sua prima stagione italiana non può che essere derubricata alla voce dei grandi flop. E in partedei grandi misteri del calcio e del. 🔗 Calciomercato.com

Cosa riportano altre fonti

Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo - di Redazione JuventusNews24Douglas Luiz Juventus e quel retroscena di mercato riguardante il brasiliano: «A gennaio poteva davvero dire addio ai bianconeri». Cosa è successo L’edizione odierna di Tuttosport è tornata a parlare di Douglas Luiz, centrocampista che la scorsa estate il calciomercato Juventus ha acquistato dall’Aston Villa e che non ha reso come ci si aspettava nella prima parte di stagione. 🔗juventusnews24.com

Juventus, 134 milioni non recuperabili: Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez un problema a bilancio - Prima una partenza lenta, poi tanti alti e dei bassi fragorosi. La prima stagione di Thiago Motta alla Juventus, la prima annata del `progetto... 🔗calciomercato.com

Juventus, affaticamento per Douglas Luiz: salta l'Inter. Kelly non si allena, rientra Cambiaso - L`allenamento mattutino in casa Juventus porta con sè una doppia notizia negativa e un rientro importante. In vista del derby d`Italia tra... 🔗calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Juventus, Douglas Luiz sbotta: Perché non ho mai giocato due partite di fila? Infortuni strani, tante volte in panchina anche quando stavo bene; Adani sbotta su arbitri e Var: Situazione fuori controllo, è una pagliacciata. E cita episodi clamorosi; Calciomercato Juventus scatenata: dopo Douglas Luiz, blitz di Giuntoli per...; Juventus beffata nel finale: regalo di Douglas Luiz, il Cagliari pareggia su rigore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Juventus, Douglas Luiz sbotta: "Perché non ho mai giocato due partite di fila? Infortuni strani, tante volte in panchina anche quando stavo bene" - La sua prima stagione italiana non può che essere derubricata alla voce dei grandi flop. E in parte anche dei grandi misteri del calcio e ... 🔗msn.com

Pagina 2 | Douglas Luiz apre il caso Juve, polemica assurda: “Infortuni anormali, io in panchina anche da sano" - Gli infortuni, come confermato dallo stesso Douglas Luiz, hanno giocato un ruolo cruciale nel rallentarne l’ascesa, ma anche nei momenti in cui il brasiliano era a disposizione, il suo impiego è rimas ... 🔗tuttosport.com

Juventus, lo sfogo di Douglas Luiz: "In panchina anche quando in salute" - Il centrocampista brasiliano risponde a un tifoso sui social: "Non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono cosi tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commen ... 🔗sportmediaset.mediaset.it