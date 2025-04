Juventus Bologna Roma e Lazio cosa succede a pari punti | chi va in Champions in Serie A

Juventus, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina. Tanti confronti diretti decideranno la lotta Champions, che può essere determinata anche dalla classifica avulsa. 🔗 La lotta per il quarto posto sarà serrata fino all'ultima giornata. Anche un punto può fare la differenza trae Fiorentina. Tanti confronti diretti decideranno la lotta, che può essere determinata anche dalla classifica avulsa. 🔗 Fanpage.it

Atalanta, Juventus, Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan: lotta Champions, Europa e Conference League, i calendari - Una lotta che prosegue giornata dopo giornata. In questo intenso campionato di Serie A, a seguito del successo della Lazio contro l`Atalanta... 🔗calciomercato.com

Juventus, Bologna, Roma e Lazio, cosa succede a pari punti: chi va in Champions in Serie A - Il Bologna ora è pari con la Juve, in virtù del 2-2 della gara di andata, ma è in vantaggio con Roma (3-1 all'Olimpico, 2-2 al Dall'Ara) e Lazio (0-3 a Roma, 5-0 in casa) e con la Fiorentina (1-0 ... 🔗fanpage.it

Bagarre Champions: il calendario per Juve, Bologna, Lazio, Roma, Fiorentina racchiuse in 3 punti - Mentre l'Atalanta, terza dietro Napoli e Inter, può contare su un piccolo vantaggio rispetto alle inseguitrici ... 🔗tg.la7.it

Champions, una poltrona per cinque. Stop Bologna e Lazio, la Juve ora è quarta - A Udine è 0-0. Scoppiettante 2-2 all'Olimpico. Corsa al quarto posto sempre più ingarbugliata. Calendari a confronto: ecco chi può spuntarla ... 🔗rainews.it