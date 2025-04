Juve rinnovo a sorpresa | arriva la firma fino al 2027

Juve, arriva il rinnovo a sorpresa: pronta la firma fino al 2027 per il bomber, ecco quanto guadagneràIn casa Juventus è tempo di campo, con la squadra focalizzata soprattutto sulla conquista del quarto posto in campionato che vale l'accesso alla prossima edizione della Champions League. I dirigenti, però, lavorano anche sul mercato non solo in entrata, ma anche su quello interno. Ed arriva così una clamorosa notizia riportata da Alfredo Pedullà.Stando al giornalista, infatti, è ormai pronto al prolungamento di contratto Arkadiusz Milik che firmerà l'estensione dell'attuale accordo fino al 2027. Il suo ingaggio, al momento di 3,5 milioni, sarà dimezzato in 1,75 milioni con l'attaccante polacco che ha di fatto spalmato i suoi emolumenti su più stagioni.Una mossa, questa, per aiutare la società ma anche per una possibile cessione in prestito la prossima estate.

