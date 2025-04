Juve il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione

Juve, assist del Bologna per il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, ma contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione La Juve ha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio del Bologna contro l’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa. Questo piccolo vantaggio, a quattro . 🔗 Calcionews24.com - Juve, il Bologna rallenta e lascia i bianconeri primi, ma domenica contro i rossoblù Tudor deve reinventare la formazione , assist delper il quarto posto dopo il pari con l’Udinese, malaLaha riconquistato il quarto posto grazie al pareggio dell’Udinese e al 2-2 tra Lazio e Parma, due risultati favorevoli arrivati quasi a sorpresa. Questo piccolo vantaggio, a quattro . 🔗 Calcionews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Hojlund Juve, il danese non è mai veramente entrato nei radar bianconeri: l’annuncio del giornalista non lascia spazio a dubbi - di Redazione JuventusNews24Hojlund Juve, il danese non è mai veramente entrato nei radar bianconeri: l’annuncio del giornalista non lascia spazio a dubbi. I dettagli Gianni Balzarini non crede all’opportunità che Rasmus Hojlund e Victor Osimhen possano approdare alla Juve. Piuttosto pensa che sia più accreditata l’ipotesi che i due possano essere coinvolti in uno scambio tra Napoli e Manchester United. 🔗juventusnews24.com

Fiorentina-Juve e Bologna-Lazio a rischio rinvio? La situazione - (Adnkronos) – Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio a rischio rinvio? Negli scorsi giorni il maltempo si è abbattuto sull'Italia, in particolare sulla Toscana e l'Emilia-Romagna, dove è stata dichiarata allerta rossa. In entrambe le regioni è stata disposta dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile e sono […] L'articolo Fiorentina-Juve e Bologna-Lazio a rischio rinvio? La situazione proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Chi è Ventre, l’esterno classe 2006 della Juve Primavera: una scheggia sulla fascia che lascia il segno sotto porta - di Fabio ZaccariaChi è Ventre, focus sull’ala della Juve Primavera classe 2006: fra i più presenti della squadra di Magnanelli, garanzia di gol e assist. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatore La Juve Primavera di Magnanelli ha aumentato i giri da marzo, i bianconeri infatti escono vincitori da ben cinque gare consecutive, grande filotto a dimostrazione dell’esponenziale crescita del gruppo in quanto a carattere e presa di coscienza delle proprie abilità. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

0-0 contro l'Udinese, il Bologna rallenta la corsa verso la Champions League; Il Bologna manca il controsorpasso alla Juventus; Serie A, la Lazio rallenta: solo 2-2 con il Parma. Juve sola al quarto posto. La classifica aggiornata; Serie A, corsa Champions: l'Atalanta torna terza, la Juve sale al 4° posto e il Milan spera nell'Europa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Bologna-Juve, spareggio Champions: il punto a Udine rallenta i rossoblù - Nonostante le attese, il Bologna non è riuscito a superare l’Udinese, lasciandosi sfuggire l’occasione di consolidare il quarto posto in classifica. Il match al Bluenergy Stadium, conclusosi sullo 0-0 ... 🔗informazione.it

Bologna, frenata brusca nella corsa Champions: pari con l’Udinese e rimane alle spalle della Juve - Il Bologna frena nella corsa Champions: il pari contro l’Udinese lascia i rossoblù al quinto posto, con la Juve prossima avversaria Il Bologna fatica a incidere contro un’Udinese più organizzata e det ... 🔗informazione.it

0-0 contro l'Udinese, il Bologna rallenta la corsa verso la Champions League - Fallisce il sorpasso sulla Juventus. Gara sottotono per i rossoblù, con il rammarico per l'occasione persa da Orsolini a un minuto dalla fine ... 🔗rainews.it