Prima giornata e non l’ha più lasciata, nonostante il lungo duello col Crevalcore e un paio di agganci subiti da parte dei bolognesi, poi staccati con gli ultimi 2 successi con Virtus Cibeno e Limidi. Lo Junior Finale – erede del mitico Finale Fc che arrivò fino in Interregionale – per la Prima volta nella sua storia di rinascita sale in Prima Categoria grazie al successo nel girone "G" di Seconda. "Eravamo partiti con questo obiettivo – spiega il presidente Michele Caleffi, in sella dal 2021 – e quando è così non è mai semplice confermarsi. Il dg Pederzini e il ds Marchesini hanno fatto un ottimo lavoro, inserendo poche pedine mirate su una rosa che era già forte l’anno scorso quando ci fermammo ai playoff. Col Crevalcore dell’amico Battaglioli è stato un bellissimo duello, impreziosito anche dalla Finale della Coppa provinciale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Junior Finale conquista la Prima Categoria: trionfo nel girone G di Seconda La vetta se l’è presa allagiornata e non l’ha più lasciata, nonostante il lungo duello col Crevalcore e un paio di agganci subiti da parte dei bolognesi, poi staccati con gli ultimi 2 successi con Virtus Cibeno e Limidi. Lo– erede del miticoFc che arrivò fino in Interregionale – per lavolta nella sua storia di rinascita sale ingrazie al successo nel"G" di. "Eravamo partiti con questo obiettivo – spiega il presidente Michele Caleffi, in sella dal 2021 – e quando è così non è mai semplice confermarsi. Il dg Pederzini e il ds Marchesini hanno fatto un ottimo lavoro, inserendo poche pedine mirate su una rosa che era già forte l’anno scorso quando ci fermammo ai playoff. Col Crevalcore dell’amico Battaglioli è stato un bellissimo duello, impreziosito anche dalladella Coppa provinciale. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

