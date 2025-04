Julien Vermote va dritto a una curva la sua crono al Romandia finisce nel modo più imbarazzante

cronoprologo che ha dato il via al Tour di Romandia 2025, è stato Samuel Watson a sorprendere tutti e prendersi la vittoria davanti a Alves Oliveira e a Romeo Abad. Ma a prendersi la scena con una goffa caduta è stato l'esperto belga Julien Vermote: il 35enne della VISMA ha calcolato in modo pessimo una curva, andando dritto in modo più che maldestro, rimediando una magra figuraccia. 🔗 Allaprologo che ha dato il via al Tour di2025, è stato Samuel Watson a sorprendere tutti e prendersi la vittoria davanti a Alves Oliveira e a Romeo Abad. Ma a prendersi la scena con una goffa caduta è stato l'esperto belga: il 35enne della VISMA ha calcolato inpessimo una, andandoinpiù che maldestro, rimediando una magra figuraccia. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

CM.com – Juventus, infortunio per Koopmeiners: esce con una smorfia di dolore e va dritto negli spogliatoi | Serie A - 2025-04-12 22:17:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Juventus, infortunio per Koopmeiners: esce con una smorfia di dolore e va dritto negli spogliatoi | Serie A | Calciomercato.com Home Juventus, infortunio per Koopmeiners: esce con una ... 🔗justcalcio.com

Juventus, infortunio per Koopmeiners: esce con una smorfia di dolore e va dritto negli spogliatoi - La gioia per il goal, l`ansia per l`infortunio. C`è tutto nella gara di Teun Koopmeiners contro il Lecce: il centrocampista della Juventus... 🔗calciomercato.com

Va dritto negli spogliatoi: Conceicao costretto al cambio - Ecco cosa è successo ad inizio ripresa. Il Milan è stato obbligato a sostituire il giocatore: il punto della situazione Inizio di ripresa agrodolce per il Milan. I rossoneri al quarto minuto del secondo tempo ha trovato il raddoppio ancora una volta con Luka Jovic. Va dritto negli spogliatoi: Conceicao costretto al cambio (LaPresse) – Calciomercato.itL’attaccante serbo, che aveva sbloccato il match al 36esimo del primo tempo, ha segnato la rete del due a zero sugli sviluppi di un corner. 🔗calciomercato.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Julien Vermote va dritto a una curva, la sua crono al Romandia finisce nel modo più imbarazzante. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Julien Vermote va dritto a una curva, la sua crono al Romandia finisce nel modo più imbarazzante - Alla cronoprologo che ha dato il via al Tour di Romandia 2025, è stato Samuel Watson a sorprendere tutti e prendersi la vittoria davanti a Alves Oliveira ... 🔗fanpage.it