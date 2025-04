Jessica Alba torna all’azione in The Mark il nuovo spy thriller diretto da Justin Chadwick

Jessica Alba entra nel cast di The Mark, il nuovo thriller di spionaggio diretto da Justin Chadwick. Le riprese prenderanno il via a luglio in Australia. Jessica Alba torna sul grande schermo come protagonista di The Mark, il nuovo thriller d'azione diretto da Justin Chadwick, regista di Mandela: La lunga strada verso la libertà e L'altra donna del re. Il film, un'avventura adrenalinica tra spie, complotti internazionali e identità segrete, inizierà le riprese in Australia nel mese di luglio. Tutti i dettagli del titolo con Jessica Alba Nel film, Alba interpreta Eden, un'agente sotto copertura coinvolta in una missione tanto pericolosa quanto complessa. Quando trascina involontariamente un ignaro padre single, Ben Dawson, nel suo mondo fatto di inganni e infiltrazioni, la situazione precipita.

