Jesina Quale futuro? Andrea Pieralisi invita a prolungare la festa di Fermignano

JESI, 29 aprile 2025 – Si va verso la conclusione della stagione agonistica, sabato prossimo si consumerà l'ultima di campionato con la Jesina che chiuderà al Carotti contro il Moie Vallesina. Poi? Quale futuro si prospetta per la Jesina, società e squadra, proiettata in Eccellenza? Andrea Pieralisi con il presidnete Giancarlo Chiariotti. Dopo quasi tre settimane dalla conquista della promozione sul campo di Fermignano attorno al club leoncello è sceso un silenzio quasi irreale perchè, visti i precedenti ed altre circostanze simili, ci si aspettava segnali diversi se non di festeggiamenti e ricevimenti almeno di distensione per provare ad avvicinare le parti. Ennesima stoccata all'Amministrazione Comunale "fin qui totalmente assente e che creerebbe sorpresa se presente alla partita finale" e a quella tifoseria "che ha avuto solo atteggiamenti di critica preconcetta"

