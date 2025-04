Jesi Scacchi trionfo di Cristian Coppari al campionato provinciale Categoria Under 12

Categoria Under 16. Il 25 maggio a Jesi per il campionato Regionale Assoluto Giovanile tappa cruciale verso le finali nazionaliJesi, 29 aprile 2024 – Si è svolto in Ancona il campionato provinciale Under 18, valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali del campionato Italiano Giovanile 2025. La manifestazione, disputata nella formula rapid con cadenza di 20 minuti e 10 secondi di incremento a mossa, ha visto protagonisti i giovani atleti dell’*ASD Circolo Scacchi Jesi, che hanno collezionato risultati eccellenti in diverse categorie.Soddisfatto il presidente del Circolo Jesino Raffaele Scoccianti: «Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi, frutto di sacrificio e passione. Cristian, Lorenzo, Samuele e tutti gli altri atleti rappresentano il futuro del nostro circolo e dello Scacchio marchigiano. 🔗 Sul podio anche Lorenzo Sgreccia terzo assoluto nella16. Il 25 maggio aper ilRegionale Assoluto Giovanile tappa cruciale verso le finali nazionali, 29 aprile 2024 – Si è svolto in Ancona il18, valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali delItaliano Giovanile 2025. La manifestazione, disputata nella formula rapid con cadenza di 20 minuti e 10 secondi di incremento a mossa, ha visto protagonisti i giovani atleti dell’*ASD Circolo, che hanno collezionato risultati eccellenti in diverse categorie.Soddisfatto il presidente del Circolono Raffaele Scoccianti: «Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi, frutto di sacrificio e passione., Lorenzo, Samuele e tutti gli altri atleti rappresentano il futuro del nostro circolo e delloo marchigiano. 🔗 .com

Se ne parla anche su altri siti

Jesi / Scacchi, trionfo di Cristian Coppari al campionato provinciale Categoria Under 12 - Sul podio anche Lorenzo Sgreccia terzo assoluto nella categoria Under 16. Il 25 maggio a Jesi per il Campionato Regionale Assoluto Giovanile tappa cruciale verso le finali nazionali JESI, 29 aprile 2024 – Si è svolto in Ancona il Campionato Provinciale Under 18, valido per le qualificazioni alle Finali Nazionali del Campionato Italiano Giovanile 2025. La manifestazione, disputata nella formula rapid con cadenza di 20 minuti e 10 secondi di incremento a mossa, ha visto protagonisti i giovani atleti dell’*ASD Circolo Scacchi Jesi, che hanno collezionato risultati eccellenti in diverse ... 🔗.com

Jesi / Trionfo storico per l’Asd Circolo Scacchi - La squadra jesina, Faini M, Torta, Carotti, Scoccianti, Priori e Ramini promossa in serie B. Altre tre squadre in serie C JESI, 17 marzo 2025 – Il 2025 segna un capitolo glorioso per l’Asd Circolo Scacchi Jesi, con le sue squadre protagoniste di una cavalcata trionfale nei campionati italiani a squadre. Un riscatto epico per la prima squadra, promossa in Serie B dopo un anno di attesa, e risultati straordinari per le giovani formazioni, che confermano la vitalità del movimento scacchistico jesino. 🔗.com

Jesi / Scacchi, Marco Faini campione di Circolo 2025 - 27 i giocatori iscritti al torneo disputatosi al Circolo Cittadino sede del circolo di scacchi jesino. Il vincitore è anche Campione Regionale Assoluto 2024 negli scacchi blitz (gioco veloce) JESI, 10 febbraio 2025 – Si è concluso il Torneo interno ASD Circolo Scacchi Jesi 2025 per i soli tesserati, che ha incoronato Marco Faini nuovo campione. Con un punteggio di 6 punti su 7 (5 vittorie e 2 pareggi), il vincitore ha dominato la competizione tenutasi nella storica sede del Circolo Cittadino di Jesi, nonché sede del circolo di scacchi. 🔗.com

Approfondimenti da altre fonti

Jesi / Scacchi, trionfo di Cristian Coppari al campionato provinciale Categoria Under 12; Scacchi / Cristian Coppari concede il bis al campionato regionale Under 10; Jesi / Trionfo storico per l’Asd Circolo Scacchi; Jesi Scacchi trionfo di Cristian Coppari al campionato provinciale Categoria Under 12. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Marco Faini Campione ASD Circolo Scacchi Jesi 2025. Ora obiettivo al campionato italiano a squadre di Falconara - JESI - Si è concluso il Torneo interno ASD Circolo Scacchi Jesi 2025 per i soli tesserati, che ha incoronato Marco Faini nuovo Campione. Con un punteggio di 6 punti su 7 (5 vittorie e 2 pareggi ... 🔗msn.com