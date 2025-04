Jesi A Giordano Lucidi il titolo italiano Fidal alla Ultra Maratona di Venezia

Giordano Lucidi ha vinto il titolo italiano Fidal della 24 ore Categoria maschile 75 alla Ultra Marathon Festival a Venezia.Gara che ha visto la presenza numerosa di runners italiani e stranieri con il maratoneta Jesino, con all'attivo 330 gare di cui 260 da 42 km e 70 oltre, che ha percorso 104, 690 km."Il mio vero obiettivo – ci ha detto Lucidi – era confermare la distanza di 108 km percorsi nel 2023 sullo stesso tracciato e manifestazione, considerato che il mio principio era e resta quello di eguagliare o migliorare le prestazioni degli anni precedenti che è segnale di buona salute e forma fisica aiutato da idonea alimentazione e attività fisica" aggiungendo "il tempo non lo posso fermare ma . Nella categoria maschile 75 percorsi 104.690 km. Prossimo appuntamento l'8 giugno a Saronno

