Jannik Sinner su Rai 1 | intervista esclusiva oggi dopo il Tg1 Cresce l’attesa per il rientro

Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo, è pronto per tornare a gareggiare dopo aver scontato la sospensione di 3 mesi rimediata in seguito al caso Clostebol. Lo farà a casa sua, agli Internazionali d'Italia in programma dal 7 al 18 maggio a Roma. A pochi giorni dal suo atteso rientro, Sinner ha concesso un'intervista esclusiva al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, che andrà in onda questa sera di martedì 29 aprile, alle ore 20:30 su Rai 1.C'è grande interesse per ascoltare le parole dell'altoatesino che dopo aver vissuto un periodo particolare, forzatamente lontano dai campi da tennis, vede ora la luce in fondo al tunnel. La clip promozionale dell'intervista dal titolo "Gioco, partita, incontro con Sinner", risalta le caratteristiche primarie del fuoriclasse azzurro: "Talento straordinario, disciplina, umiltà".

"Situazione orrenda! Siete ridicoli!": Jannik Sinner, Adriano Panatta sbrocca su Rai 2 - Adriano Panatta non usa mezzi termini nel commentare la squalifica di tre mesi inflitta a Jannik Sinner dalla Wada per la vicenda legata al clostebol. L'ex campione del tennis italiano, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha espresso tutta la sua indignazione: "È fuori di dubbio che sia stata la scelta migliore perché non sai mai con la Wada cosa ti sarebbe potuto accadere e soprattutto quanto sarebbe andata avanti la vicenda". 🔗liberoquotidiano.it

Brignone-Goggia, effetto-Sinner: Rai 2 gode per la valanga rosa, una storia meravigliosa - Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Coppa del Mondo di sci femminile) Anche lo sci ha le sue “Jannik Sinner” con la differenza che parliamo di due atlete con un curriculum e storie importanti consolidate da anni: Federica Brignone e Sofia Goggia ormai da tempo sono al vertice dello sci mondiale, entrambe medagliate alle Olimpiadi e ai Mondiali nonché plurivittoriose in Coppa del Mondo. 🔗liberoquotidiano.it

Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa - Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗oasport.it

Sinner si racconta al Tg1, l'intervista martedì alle 20.30 - AGI - "Gioco partita Jannik Sinner": domani, martedì 29 aprile, alle 20.30, il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, intervisterà il numero 1 del tennis mondiale, a pochi i giorni dal rientro ufficia ... 🔗msn.com

Internazionali BNL d’Italia 2025, la programmazione tv: calendario, programmazione tv Rai e Sky - Internazionali BNL d'Italia 2025. Rai 2 manda in onda, in diretta e in chiaro, undici sfide, fra cui la finale del circuito maschile. 🔗maridacaterini.it

Jannik Sinner apre una fondazione a favore dei bambini - "Voglio restituire un po' di quello che ho ricevuto", dice il tennista, che attraverso la fondazione aiuterà i bambini a studiare e a fare sport ... 🔗rainews.it