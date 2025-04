Lettera43.it - Jannik Sinner, quando giocherà agli Internazionali di tennis a Roma 2025

Cresce l’attesa per il ritorno in campo di. Ilta altoatesino rientrerà nel circuitodi, Atp Masters 1000 che si disputerà sui campi del Foro Italico dal 7 al 18 maggio, dopo aver scontato tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Per il 23enne di San Candido sarà soltanto il secondo torneo deldopo la vittoriaAustralian Open e il primo sulla terra battuta dopo la rinuncia forzata a Montecarlo e Madrid. Numero uno del mondo, l’azzurro esordirà direttamente dal secondo turno, in programma fra venerdì 9 e sabato 10 maggio. Per conoscere il suo avversario e la data precisa bisognerà attendere il sorteggio del 5 maggio, dove ci saranno otto italiani: oltre a, sbarcheranno aanche Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. 🔗 Lettera43.it