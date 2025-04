Jannik Sinner la confessione prima di Roma | Non mi divertivo più

Jannik Sinner tornerà in campo il 7 maggio, agli Internazionali d'Italia di Roma, dopo tre mesi di stop per la squalifica legata al caso Clostebol. In un'intervista al Tg1, rilasciata al direttore Gian Marco Chiocci, il tennista azzurro ha raccontato con molta schiettezza i momenti difficili passati negli scorsi mesi.Non solo: Jannik ha espresso il anche il suo attuale stato d'animo, e ha parlato della voglia di ricominciare. Anche lui è sembrato curioso di vedere come andrà: "Sarò molto contento di rientrare in campo, soprattutto a Roma: è un torneo speciale per me", ha detto. "Sicuramente entrerò con una mentalità un po' diversa".Il periodo buioSinner non ha nascosto il peso psicologico degli ultimi mesi. "Come mi sono sentito io in campo non è il modo in cui un giocatore si dovrebbe sentire", ha spiegato l'altoatesino, rivelando il suo tormento interiore.

