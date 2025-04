Jannik Sinner è fidanzato con Lara Leito? Chi è la modella ex di Adrien Brody

Jannik Sinner sembra aver definitivamente archiviato la relazione con Anna Kalinskaya. Il tennista altoatesino infatti, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla rivista Chi, ha ritrovato l’amore al fianco di un’altra russa, la modella 31enne Lara Leito. Frequentatrice degli eventi mondani di Montecarlo, ha assistito agli allenamenti dell’azzurro nel Principato dove lo ha abbracciato. Non ha lasciato dubbi però soprattutto il bacio che i due si sono scambiati in centro dopo aver lasciato l’Audi RS6 del numero uno del mondo. Sinner e Leito avrebbero iniziato a frequentarsi nelle ultime settimane, durante lo stop del tennista per la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, tanto che la ragazza sarebbe già in confidenza anche con Darren Cahill, allenatore da cui Jannik ha annunciato la separazione alla fine di questa stagione. 🔗 Lettera43.it - Jannik Sinner è fidanzato con Lara Leito? Chi è la modella, ex di Adrien Brody sembra aver definitivamente archiviato la relazione con Anna Kalinskaya. Il tennista altoatesino infatti, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dalla rivista Chi, ha ritrovato l’amore al fianco di un’altra russa, la31enne. Frequentatrice degli eventi mondani di Montecarlo, ha assistito agli allenamenti dell’azzurro nel Principato dove lo ha abbracciato. Non ha lasciato dubbi però soprattutto il bacio che i due si sono scambiati in centro dopo aver lasciato l’Audi RS6 del numero uno del mondo.avrebbero iniziato a frequentarsi nelle ultime settimane, durante lo stop del tennista per la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, tanto che la ragazza sarebbe già in confidenza anche con Darren Cahill, allenatore da cuiha annunciato la separazione alla fine di questa stagione. 🔗 Lettera43.it

Su altri siti se ne discute

Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner - Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis ha detto addio alla collega Anna Kalinskaya, con la quale la relazione era entrata in crisi lo scorso inverno. Una rottura mai annunciata ma svelata tramite numerosi indizi: i due non si mostravano più insieme. E ora il campione altoatesino è stato pizzicato in compagnia di un’affascinante modella, che in passato è stata legata ad un famoso attore di Hollywood. 🔗dilei.it

Ranking ATP (7 aprile 2025): Jannik Sinner sempre al comando, Cobolli e Darderi in ascesa - Jannik Sinner inizia la sua 44ª settimana da n.1 del ranking ATP consecutiva. Il pusterese, costretto a non giocare per la sospensione fino alle 23.59 del 4 maggio, ha cercato in queste settimane di alternare il lavoro fisico in palestra ad attività extra tennis per non risentire psicologicamente della sanzione comminatagli. Per quanto accaduto nel massimo circuito internazionale, Sinner è certo di essere in testa fino ai primi di maggio. 🔗oasport.it

Jannik Sinner fermo tre mesi? Quanti soldi perderà e chi potrà vedere: voci pesanti - Ma cosa potrà fare Jannik Sinner nei tre mesi di squalifica? Innanzitutto va chiarito un aspetto non secondario: la sospensione gli impedisce di entrare in strutture ufficiali, sia in occasione dei tornei che anche per sessioni di allenamento. Questo significa che il numero uno al mondo dovrà necessariamente allenarsi in strutture private. Ma non fisce qui. Sinner non potrà avere al suo fianco anche durante gli allenamenti personale non tesserato. 🔗liberoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Jannik Sinner e Lara Leito: il tennista e la modella russa paparazzati insieme a Montecarlo; Nuova fidanzata per Sinner? Paparazzato con la modella Lara Leito; Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner; Jannik Sinner, chi è la nuova fidanzata Lara Leito. L’ex famosissimo e il bacio rivelatore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Jannik Sinner e Lara Leito: il tennista e la modella russa paparazzati insieme a Montecarlo - Il campione di tennis è pronto a fare il suo grande ritorno e ci sarebbero novità anche nella sua vita privata ... 🔗deejay.it

Nuova fidanzata per Jannik Sinner? Lara Leito al centro dei riflettori - Durante la squalifica, Sinner avrebbe stretto un legame con Lara Leito, che ora viene indicata come la sua nuova fidanzata, secondo Chi. 🔗notizie.it

Lara Leito, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner: modella russa di 7 anni più grande - Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Nel periodo lontano dal tennis, causa squalifica per il caso Clostebol, ha avuto modo di allenarsi sui suoi punti deboli, ma anche ... 🔗msn.com