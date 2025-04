Jacobs | Spionaggio fratello Tortu? Sono sconvolto Mio papà…

"Sono rimasto abbastanza male. È una notizia che mi ha un po' sconvolto", ha detto Marcell Jacobs a Belve

Inchiesta hacker: il fratello di Tortu indagato per lo spionaggio di Jacobs - Il fratello dell’olimpionico Filippo Tortu, Giacomo Tortu, è indagato dalla Procura di Milano come presunto mandante del tentativo di spionaggio e dossier nei confronti di Marcel Lamont Jacobs in un filone dell’inchiesta del pm della Dda Francesco De Tommasi sui dossieraggi della Equalize di Enrico Pazzali e dell’ex super poliziotto Carmine Gallo. E’ indagato per accesso abusivo a sistema informatico in concorso. 🔗lapresse.it

Spionaggio su Jacobs, indagato il fratello del campione olimpico Filippo Tortu - Giacomo Tortu avrebbe cercato informazioni sul velocista Marcel Jacobs, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 🔗ilgiornale.it

Indagato il fratello di Filippo Tortu per spionaggio su Marcel Jacobs, soldi in cambio di prove di doping del compagno di squadra - Filippo Tortu: "Sono totalmente estraneo agli eventi"; l'entourage di Jacobs: "Marcel possibile parte lesa" Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo Tortu, è indagato dalla procura di Milano con il sospetto che abbia pagato la società di investigazione Equalize per spiare Marcell Jacobs. 🔗ilgiornaleditalia.it

Jacobs e il caso spionaggio: “Se Tortu fosse coinvolto sarebbe un duro colpo” - Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 a Tokyo: “Ma la violazione della mia privacy è stata la cosa che mi ha ferito di più" ... 🔗msn.com

Marcell Jacobs a Belve, il caso spionaggio dall'inizio: l'invidia di Tortu, i sospetti, il ruolo del fratello, le chat e i cellulari spiati - Tutto parte 4 anni fa, dai trionfi di Marcell a Tokyo, che spingono Giacomo Tortu a rivolgersi all'agenzia di investigazione Equalize. Filippo ha detto di non saperne niente. L'intervista di Jacobs ma ... 🔗corriere.it

Jacobs: “Spionaggio fratello Tortu? Sono sconvolto. Mio papà…” - "Sinceramente ci sono rimasto abbastanza male. È una notizia che mi ha un po' sconvolto", ha detto Marcell Jacobs a Belve ... 🔗golssip.it