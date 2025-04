Jacobs | Non credo che Tortu abbia licenziato il fratello che mi faceva spiare Io l’avrei fatto

Marcell Jacobs suo fratello l'avrebbe licenziato. Invece Tortu. Il caso dello spionaggio tra i due campioni dell'atletica italiano ha creato una frattura di cui parla la medaglia d'oro dei cento metri a Tokyo, a Le Belve."Una notizia che mi ha sconvolto, non me lo sarei mai aspettato", dice. Fagnani insiste: "È possibile che lui non sapesse?". "Per come conosco Filippo non potrei mai pensare che fosse a conoscenza di questa cosa". Ma se dovesse emergere un suo coinvolgimento "sarebbe una bella batosta, personale e per tutta la squadra"."Ha licenziato il fratello?" chiede quindi Fagnani. "Non penso. È il fratello. Io l'avrei fatto".Poi Jacobs parla della sua infanzia e del mancato rapporto con il padre: "Da piccolo mentivo a me stesso e anche agli altri, facendo credere che mio padre fosse un super eroe che amavo e ammiravo.

