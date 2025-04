Jackie Chan Pardo alla Carriera al Festival di Locarno

Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera del Locarno Film Festival il prossimo agosto. 🔗 Comingsoon.it - Jackie Chan Pardo alla Carriera al Festival di Locarno Il leggendario attore, acrobata e registariceverà ildelFilmil prossimo agosto. 🔗 Comingsoon.it

Su altri siti se ne discute

Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera a Locarno 2025 - La superstar 71, simbolo delle arti marziali sul grande schermo, ritirerà il premio alla carriera il 9 agosto e incontrerà il pubblico svizzero. Una delle leggende delle arti marziali sta per approdare a Locarno. Si tratta del maestro Jackie Chan, che sarà ospite del festival il 9 agosto per ritirare il Pardo alla Carriera, premio alla carriera del Locarno Film Festival 2025. Da quasi sessant'anni uno dei volti più riconoscibili del cinema internazionale, Jackie Chan ha conquistato una schiera di fan in tutto il mondo per le sue abilità atletiche e per la sua simpatia creando quel mix unico ... 🔗movieplayer.it

Locarno 78: a Jackie Chan il Pardo alla Carriera - Locarno 78: a Jackie Chan il Pardo alla Carriera Attore di fama mondiale, regista visionario e figura imprescindibile delle arti marziali, nonché Cavaliere delle Arti e delle Lettere della Repubblica Francese, da quasi sessant’anni Jackie Chan è uno dei volti più riconoscibili del cinema internazionale, apprezzato in tutto il mondo per i suoi film, che hanno gettato un ponte tra Oriente e Occidente. 🔗cinefilos.it

È morto l’attore Richard Norton: recitò con Chuck Norris e Jackie Chan - Richard Norton, attore e coreografo esperto di arti marziali che ha lavorato in decine di film e serie americane, è morto all’età di 75 anni. Lo ha annunciato la moglie Judy con un post su Instagram: «Sono devastata, ho perso tutto. L’amore della mia vita». Nel corso della sua carriera, ha recitato al fianco di Chuck Norris, suo grande amico, e Jackie Chan e ha addestrato al combattimento decine di star di Hollywood, da Scarlett Johansson a Ben Affleck e Margot Robbie. 🔗lettera43.it

Su questo argomento da altre fonti

Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera a Locarno 2025; A Jackie Chan il Pardo alla Carriera del Festival di Locarno; Pardo alla carriera a Jackie Chan; Locarno 2025, a Jackie Chan il Pardo alla Carriera. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Jackie Chan Pardo alla Carriera al Festival di Locarno - Il leggendario attore, acrobata e regista Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera del Locarno Film Festival il prossimo agosto. 🔗comingsoon.it

Locarno 2025, a Jackie Chan il Pardo alla Carriera - Tra i momenti più attesi della 78esima edizione del Locarno Film Festival (in programma dal 6 al 16 agosto 2025) ci sarà sicuramente l'incontro e la ... 🔗ciakmagazine.it

Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera a Locarno 2025 - Una delle leggende delle arti marziali sta per approdare a Locarno. Si tratta del maestro Jackie Chan, che sarà ospite del festival il 9 agosto per ritirare il Pardo alla Carriera, premio alla carrier ... 🔗msn.com