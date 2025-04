Jack Gobbato la lettera dell' assassino ai genitori La mamma | L' ho letta ma non la voglio tenere Negato il rito abbreviato rischia l' ergastolo

Jack Gobbato, la lettera dell'assassino ai genitori. La mamma: «L'ho letta, ma non la voglio tenere». Negato il rito abbreviato, rischia l'ergastolo - VENEZIA - Una breve lettera di scuse ai genitori di Giacomo Gobbato, detto Jack, il 26enne che ha ucciso con una coltellata, il 20 settembre dello scorso anno a Mestre, mentre stava fuggendo dopo...

È iniziato il processo per l'omicidio di Giacomo Gobbato - L'imputato, Serghei Merjievschii, è accusato di avere accoltellato a morte il giovane intervenuto in difesa di una donna a Mestre. Oggi si sono costituite le parti ... 🔗veneziatoday.it