Ivano De Matteo video intervista Una figlia | L’obiettivo era far empatizzare il pubblico con la carnefice

video intervista a Ivano De Matteo, regista di Una figlia, che ci ha raccontato la genesi del film, le sue scelte narrative, i suoi protagonisti Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, il girare ancora in pellicolaVi presentiamo la nostra video intervista a Ivano De Matteo, regista di Una figlia, che ci ha raccontato come è nato il film e la scelta di raccontare una tragica storia familiare vista da dentro, senza giudicare, oltre che i suoi protagonisti Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, e il fatto di girare ancora i film in pellicola.Una figlia – Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi (foto Francesca Fago)Una figlia: cast e uscitaDiretto da Ivano De Matteo, e interpretato da Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Toni Fornari, Barbara Chiesa, Beatrice Puccilli, Anita Pititto, Gabriela Govorusic, Sasha Mishelle Almeida Canales, Nicolò Bassani, Emma Mancinelli, Samuel Franzese, Loredana Di Martino, Emanuela Fresi, Cecilia Di Giuli, Veruska Rossi, Milena Mancini, Una figlia è nei cinema dal 24 aprile, distribuito da 01 Distribution.

