Panorama.it - Italian Global Series Festival, “Bookish” e “Estranei” in anteprima mondiale

È bastato un annuncio per mettere il neonato(IGSF) sulla mappa dei grandi eventi internazionali dedicati alla serialità. Durante il Canne, il Direttore Artistico Marco Spagnoli ha svelato le prime due attesissime world premiere in programma a giugno a Rimini e Riccione: “”, elegante crime drama scritto e interpretato da Mark Gatiss, e “”, seriea ambientata nel cuore di una comunità Sikh del Nord Italia.A impreziosire il debutto dell’IGSF, non solo la presenza di Gatiss alla proiezionedella sua serie il 24 giugno, ma anche una masterclass di sceneggiatura televisiva tenuta dallo stesso autore britannico, già firma di “Sherlock”, “Doctor Who” e “Dracula”.“Sono entusiasta di essere stato invitato al primo. 🔗 Panorama.it