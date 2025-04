Italian Global Series Festival annunciati due titoli in anteprima | Bookish ed Estranei

Festival Inaugurale Italian Global Series Festival (IGSF) ha annunciato due titoli di World Premiere molto attesi in anteprima rispetto al programma completo del Festival: il dramma crime elegante e colorato Bookish, prodotto da Beta Film e scritto da Mark Gatiss (SHERLOCK, DOCTOR WHO), e Estranei dalla Rai, diretto da Cosimo Alemà. Mark Gatiss, produttore esecutivo, creatore e attore premiato, terrà anche una masterclass di sceneggiatura televisiva. L'annuncio è stato fatto oggi durante il CanneSeries dal Direttore Artistico dell'IGSF Marco Spagnoli. L'IGSF celebra l'eccellenza nella produzione televisiva Italiana e Globale e si terrà dal 21 al 28 giugno 2025 a Rimini e Riccione. Bookish, una serie limitata di sei episodi da un'ora, è ambientata a Londra nel 1946 con una sensibilità e un tono moderni.

Italian Global Series Festival: date e programma della prima edizione, Verdone superstar | Video - Dal 21 al 28 giugno 2025 si svolgerà tra Rimini e Riccione la prima edizione dell'Italian Global Series, il primo grande festival internazionale interamente dedicato alla serialità, italiana e globale. Un progetto ambizioso, promosso dal Ministero della Cultura e dall'APA, con la direzione artistica di Marco Spagnoli, che punta a diventare un punto di riferimento mondiale per il settore. Italian Global Series Festival, le istituzioni: "La Cannes italiana dell'audiovisivo" A spiegare la portata del progetto è stata la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: "La serialità è tanto ...

Italian Global Series Festival, “Bookish” e “Estranei” in anteprima mondiale - È bastato un annuncio per mettere il neonato Italian Global Series Festival (IGSF) sulla mappa dei grandi eventi internazionali dedicati alla serialità. Durante il CanneSeries, il Direttore Artistico Marco Spagnoli ha svelato le prime due attesissime world premiere in programma a giugno a Rimini e Riccione: “Bookish”, elegante crime drama scritto e interpretato da Mark Gatiss, e “Estranei”, serie italiana ambientata nel cuore di una comunità Sikh del Nord Italia. 🔗panorama.it

Verdone all'Italian Global Series Festival "Non credo farò più serie" - ROMA (ITALPRESS) – C'è anche Carlo Verdone tra i nomi degli artisti che riceveranno gli Excellence Award nella prima edizione dell'Italian Global Series Festival che si svolgerà a Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno. Una manifestazione che, nelle intenzioni della Sottosegretaria di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, mira a trasformare la Riviera Romagnola in "una Cannes della fiction.

