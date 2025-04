Italia-Turchia Meloni | obiettivo interscambio da 40 mld di dollari

interscambio di 40 miliardi di dollari nel medio periodo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa congiunta con il presidente turco Erdogan in visita a Roma. "L'Italia - ha aggiunto - è il primo partner commerciale della Turchia nell'area del Mediterraneo, il secondo in Europa, con un interscambio cresciuto negli ultimi anni in modo considerevole passando da 26 miliardi nel 2023 al record di oltre 32 miliardi di dollari nel 2024, dinamica nella quale tra l'altro le esportazioni Italiane hanno avuto un ruolo decisivo registrando nell'ultimo anno un aumento di oltre il 28%. 🔗 Quotidiano.net - Italia-Turchia, Meloni: obiettivo interscambio da 40 mld di dollari Rom, 29 apr. (askanews) - "Abbiamo fissato un nuovo obbiettivo per raggiungere undi 40 miliardi dinel medio periodo". Lo ha detto la premier Giorgiain conferenza stampa congiunta con il presidente turco Erdogan in visita a Roma. "L'- ha aggiunto - è il primo partner commerciale dellanell'area del Mediterraneo, il secondo in Europa, con uncresciuto negli ultimi anni in modo considerevole passando da 26 miliardi nel 2023 al record di oltre 32 miliardi dinel 2024, dinamica nella quale tra l'altro le esportazionine hanno avuto un ruolo decisivo registrando nell'ultimo anno un aumento di oltre il 28%. 🔗 Quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Italia-Turchia: Nuovo obiettivo di interscambio a 40 miliardi di dollari, annuncia Meloni - "Abbiamo superato con cinque anni di anticipo l'obiettivo dell'interscambio di 30 miliardi di dollari fissato in occasione dell'ultimo vertice intergovernativo. Ora abbiamo fissato un nuovo obiettivo, ossia che nel medio periodo l'interscambio raggiunga i 40 miliardi di dollari. Richiede molto lavoro ma entrambi possiamo contare sul dinamismo delle nostre aziende". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il vertice intergovernativo Italia-Turchia. 🔗quotidiano.net

Meloni: “Una pace duratura per l’Ucraina è l’unico obiettivo comune, l’Occidente non deve dividersi” - In seguito al summit internazionale sulla sicurezza dell’Ucraina, svoltosi a Londra, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di evitare qualsiasi forma di divisione all’interno dell’Occidente, avvertendo che tale scissione sarebbe dannosa per tutti, in particolare per l’Ucraina. Meloni ha espresso preoccupazione per la recente tensione tra il presidente ucraino Volodymyr […] L'articolo Meloni: “Una pace duratura per l’Ucraina è l’unico obiettivo comune, l’Occidente non deve dividersi” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Dazi, Meloni da Trump con obiettivo ‘zero per zero’ Usa-Ue - (Adnkronos) – Rimodulare le risorse del Pnrr e dei fondi di coesione, per un totale di 25 miliardi di euro, e destinarle alle imprese, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei dazi imposti da Donald Trump sui prodotti europei. E’ con questo obiettivo che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, convoca a Palazzo Chigi le principali categorie produttive. Lo scopo dell’incontro è tanto chiaro quanto impegnativo: individuare le soluzioni più efficaci per affrontare la questione delle tariffe Usa e avere “un’idea chiara” dell’impatto sui settori più penalizzati. 🔗ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Italia-Turchia, Meloni: obiettivo interscambio da 40 mld di dollari; Italia-Turchia, Meloni: Nuovo obiettivo interscambio 40 mld dlr in medio periodo -; Meloni: Obiettivo 40 miliardi di dollari interscambio con la Turchia; Meloni: «Soddisfatta di accordi raggiunti tra Italia e Turchia». Il vertice con Erdogan a Villa Pamphili. 🔗Cosa riportano altre fonti

Italia-Turchia, Meloni: obiettivo interscambio da 40 mld di dollari - Rom, 29 apr. (askanews) – “Abbiamo fissato un nuovo obbiettivo per raggiungere un interscambio di 40 miliardi di dollari nel medio periodo”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa ... 🔗askanews.it

Italia-Turchia: Nuovo obiettivo di interscambio a 40 miliardi di dollari, annuncia Meloni - Meloni ed Erdogan annunciano un nuovo obiettivo di interscambio di 40 miliardi di dollari, superando il precedente traguardo. 🔗quotidiano.net

Meloni: “Obiettivo 40 miliardi di dollari per l’interscambio con la Turchia” - La premier nelle dichiarazioni alla stampa assieme al presidente turco Erdogan, dopo il vertice intergovernativo ... 🔗msn.com