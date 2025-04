Italia-Turchia Meloni incontra Erdogan Confermata la solidità dei rapporti

Erdogan e i suoi ministri. I nostri lavori sono stati molto produttivi, sono soddisfatta dei risultati raggiunti. La dichiarazione congiunta conferma solidità dei nostri rapporti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'incontro con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in occasione del IV vertice intergovernativo Italia-Turchia."Quella tra Italia e Turchia è una cooperazione a tutto campo, lo dimostrano le molte intese a livello governativo e gli accordi che verranno sottoscritti durante il business forum che vedrà la presenza di oltre 500 aziende", ha aggiunto."L'Italia è il primo partner commerciale della Turchia nell'area del Mediterraneo, il secondo in Europa, con un interscambio cresciuto negli ultimi anni in modo considerevole passando da 26 miliardi nel 2023 al record di oltre 32 miliardi di dollari nel 2024, dinamica nella quale tra l'altro le esportazioni Italiane hanno avuto un ruolo decisivo registrando nell'ultimo anno un aumento di oltre il 28% – ha sottolineato Meloni -.

Meloni incontra Vance, attesa per Erdogan: così l'Italia rafforza i rapporti extra-Ue - Nel giro di pochi giorni Giorgia Meloni ha avviato una notevole intensificazione dei rapporti internazionali dell'Italia al di fuori del perimetro dell'Unione Europea. Oggi la premier ha incontrato a Roma il vicepresidente Usa J.D. Vance, all'indomani di un vertice alla Casa Bianca con Donald Trump, e si prepara ad accogliere il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in visita il prossimo 29 aprile.

Italia-Turchia, Meloni incontra Erdogan "Confermata la solidità dei rapporti" - ROMA (ITALPRESS) – "Sono molto contenta di aver accolto a Roma il presidente Erdogan e i suoi ministri. I nostri lavori sono stati molto produttivi, sono soddisfatta dei risultati raggiunti. La dichiarazione congiunta conferma solidità dei nostri rapporti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo l'incontro con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in occasione del IV vertice intergovernativo Italia-Turchia.

Turchia: Erdogan incontra per la prima volta i politici filo-curdi nel quadro degli sforzi di pace - Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha incontrato oggi una delegazione di politici filo-curdi per la prima volta dall'annuncio del disarmo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) da parte del suo leader storico Abdullah Öcalan. Presso il palazzo presidenziale di Ankara Erdogan ha ricevuto oggi i deputati S?rr? Süreyya Önder e Pervin Buldan del Partito per l'Uguaglianza dei Popoli e la Democrazia (Hdp).

