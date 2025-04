Italia-Turchia impegno su pace sicurezza e diritti umani

Italia e Turchia si sono "impegnate a sostenere i tre pilastri del sistema delle Nazioni Unite, ovvero pace e sicurezza, sviluppo e diritti umani". Lo si legge nella dichiarazione congiunta siglata dalla premier Giorgia Meloni e dal Recep Tayyip Erdogan in occasione del quarto vertice intergovernativo fra i due Paesi. 🔗 Quotidiano.net - Italia-Turchia, impegno su pace, sicurezza e diritti umani si sono "impegnate a sostenere i tre pilastri del sistema delle Nazioni Unite, ovvero, sviluppo e". Lo si legge nella dichiarazione congiunta siglata dalla premier Giorgia Meloni e dal Recep Tayyip Erdogan in occasione del quarto vertice intergovernativo fra i due Paesi. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giorgia Meloni a Parigi: impegno per pace e sicurezza in Ucraina - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a Parigi al Vertice sulla pace e la sicurezza dell'Ucraina. L'incontro ha permesso di ribadire l'impegno dei partner europei e occidentali per una pace giusta e duratura, che necessita del continuo sostegno all'Ucraina e di garanzie di sicurezza solide e credibili che il Presidente del Consiglio ha riaffermato debbano trovare fondamento nel contesto euroatlantico, anche sulla base di un modello che in parte possa ricalcare quanto previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington". 🔗quotidiano.net

173º anniversario della Polizia di Stato. Meloni: impegno concreto per la sicurezza dei cittadini - Oggi, in occasione del 173º anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il Premier Giorgia Meloni ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro delle forze dell’ordine, definendole “un presidio quotidiano di legalità e sicurezza”. In un messaggio pubblicato sui social, Meloni ha sottolineato il coraggio, la dedizione e lo spirito di sacrificio delle donne e degli uomini in divisa, ringraziandoli a nome del Governo per l’impegno profuso nel proteggere le comunità italiane. 🔗laprimapagina.it

Ucraina, il Regno Unito è disponibile a inviare truppe di pace per garantire la sicurezza - I Paesi europei si preparano a far fronte comune sull’Ucraina mentre Donald Trump sta spingendo per fermare la guerra, avviando delle trattative con Vladimir Putin che non coinvolgono gli alleati. Gli Stati Uniti hanno infatti annunciato che nei prossimi giorni incontreranno i funzionari russi in Arabia Saudita senza i diplomatici dei Paesi Ue. In risposta, la Francia ha organizzato un vertice di emergenza sulla sicurezza europea, che si terrà lunedì pomeriggio a Parigi, mentre il premier britannico Keir Starmer si è detto disponibile a inviare truppe in Ucraina dopo la conclusione di un ... 🔗lettera43.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia-Turchia, impegno su pace, sicurezza e diritti umani; Italia-Turchia, impegno su pace, sicurezza e diritti umani; Accordi, firme e impegni. Tutto sul forum Italia-Turchia; Visita in Italia del Comandante delle Forze di Terra Turche. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Italia-Turchia, impegno su pace, sicurezza e diritti umani - Italia e Turchia si sono "impegnate a sostenere i tre pilastri del sistema delle Nazioni Unite, ovvero pace e sicurezza, sviluppo e diritti umani". (ANSA) ... 🔗ansa.it

Meloni a Parigi per il Vertice sulla pace in Ucraina: “Impegno per sicurezza e sovranità” - Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato ieri al Vertice sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina a Parigi, riaffermando l’impegno dell’Italia e dei partner occidentali per una pace ... 🔗lamilano.it