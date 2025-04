Italia-Turchia Erdogan a Villa Pamphili per vertice con Meloni

vertice intergovernativo tra Italia e Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an è arrivato a Villa Pamphili, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente della Turchia è stato accolto dal picchetto d'onore. All'incontro bilaterale tra i due leader seguirà la sessione plenaria di lavoro con le rispettive delegazioni. . 🔗 (Adnkronos) – Al via il quartointergovernativo tra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an è arrivato a, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia. Il presidente dellaè stato accolto dal picchetto d'onore. All'incontro bilaterale tra i due leader seguirà la sessione plenaria di lavoro con le rispettive delegazioni. . 🔗 Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗tg24.sky.it

Re Carlo a Villa Pamphili e al Mattatoio. Le prime tappe del terzo giorno a Roma - AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Villa Pamphilj re Carlo. Ad assistere all'arrivo, decine di giornalisti e fotografi, mentre i Lancieri di Montebello erano schierati lungo il tappeto rosso per rendere omaggio. La premier e il sovrano britannico hanno avuto un breve colloquio. Non era presente la regina Camilla, impegnata in una visita presso l'istituto scolastico Manzoni. 🔗agi.it

Carlo e Camilla da Villa Pamphili al Mattatoio. Nel discorso in Parlamento il re cita Falcone e ricorda la partigiana Del Din - AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto a Villa Pamphilj re Carlo. Ad assistere all'arrivo, decine di giornalisti e fotografi, mentre i Lancieri di Montebello erano schierati lungo il tappeto rosso per rendere omaggio. La premier e il sovrano britannico hanno avuto un breve colloquio. Non era presente la regina Camilla, impegnata in una visita presso l'istituto scolastico Manzoni. 🔗agi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia-Turchia, Erdogan a Villa Pamphili per vertice con Meloni; Italia-Turchia, Erdogan a Villa Pamphili per il vertice con Meloni; Oggi Erdogan in Italia da Meloni; Martedì a Roma il vertice tra Meloni e il presidente turco Erdogan. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Italia-Turchia, Erdogan a Villa Pamphili per vertice con Meloni - (Adnkronos) - Al via il quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato a Villa Pamphili, accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Melon ... 🔗msn.com

Italia-Turchia, Erdogan a Villa Pamphili per il vertice con Meloni - Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyp Erdogan, è Roma dove è atteso al IV Vertice Italia-Turchia in programma in mattinata a Villa Pamphili con il presidente ... 🔗ilmessaggero.it

Al via il vertice Italia-Turchia: Erdogan accolto da Meloni a Roma - Erdogan a Roma per il vertice Italia-Turchia: accolto da Meloni a Villa Pamphilj. Al centro dell’incontro cooperazione e sicurezza. 🔗la7.it