Italia-Turchia Abodi firma il Memorandum di cooperazione su Giovani e Sport Ecco cosa prevede l’intesa

firma di oggi del “Memorandum di intesa sulla cooperazione in materia di politiche Giovanili e Sport“, avvenuta in occasione del vertice intergovernativo Italia-Turchia da parte del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e del Ministro per la Gioventù e lo Sport della Repubblica di Turchia, Osman Askin Bak, è stato ulteriormente rafforzato il legame di amicizia e collaborazione che lega le due Nazioni e i loro popoli. l’intesa, avente durata quinquennale, definisce un quadro di cooperazione strategica volto a promuovere iniziative congiunte di valutazione, formazione, ricerca e sviluppo per le politiche Giovanili e Sportive.Italia-Turchia e Sport, firmata l’intesaIl Memorandum – si legge in una nota – rafforza la collaborazione bilaterale nell’ambito del consolidato rapporto con i Paesi del Mediterraneo, riconoscendo l’importanza della Turchia quale crocevia strategico, non solo dal punto di vista geopolitico ma anche da quello culturale e sociale. 🔗 Secoloditalia.it - Italia-Turchia, Abodi firma il “Memorandum di cooperazione su Giovani e Sport”. Ecco cosa prevede l’intesa Con ladi oggi del “di intesa sullain materia di politicheli e“, avvenuta in occasione del vertice intergovernativoda parte del Ministro per loe i, Andrea, e del Ministro per la Gioventù e lodella Repubblica di, Osman Askin Bak, è stato ulteriormente rafforzato il legame di amicizia e collaborazione che lega le due Nazioni e i loro popoli., avente durata quinquennale, definisce un quadro distrategica volto a promuovere iniziative congiunte di valutazione, formazione, ricerca e sviluppo per le politicheli eive.taIl– si legge in una nota – rafforza la collaborazione bilaterale nell’ambito del consolidato rapporto con i Paesi del Mediterraneo, riconoscendo l’importanza dellaquale crocevia strategico, non solo dal punto di vista geopolitico ma anche da quello culturale e sociale. 🔗 Secoloditalia.it

