Italia travolto e ucciso da un autobus in corsa muore a 21 anni | Non l’ho visto era in monopattino

anni è stato investito da un autobus mentre si trovava su un monopattino. L’impatto è avvenuto nei pressi di un attraversamento pedonale e ha avuto conseguenze fatali. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale sanitario, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.Il mezzo coinvolto era una linea sostitutiva ferroviaria e, secondo quanto emerso, al momento dell’incidente era vuoto. Il conducente, un uomo di 62 anni residente a Sassuolo, è stato tra i primi a soccorrere la vittima, ma si è subito reso conto della gravità della situazione. “Purtroppo non l’ho visto – ha raccontato visibilmente scosso – è un dramma anche per me”.L’identità del giovane non è ancora stata confermata, ma si tratterebbe di una persona di origine straniera. 🔗 Thesocialpost.it - Italia, travolto e ucciso da un autobus in corsa, muore a 21 anni: “Non l’ho visto”, era in monopattino Una tragedia si è consumata nelle prime ore della mattina: un ragazzo di 21è stato investito da unmentre si trovava su un. L’impatto è avvenuto nei pressi di un attraversamento pedonale e ha avuto conseguenze fatali. Nonostante l’arrivo tempestivo del personale sanitario, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.Il mezzo coinvolto era una linea sostitutiva ferroviaria e, secondo quanto emerso, al momento dell’incidente era vuoto. Il conducente, un uomo di 62residente a Sassuolo, è stato tra i primi a soccorrere la vittima, ma si è subito reso conto della gravità della situazione. “Purtroppo non– ha raccontato visibilmente scosso – è un dramma anche per me”.L’identità del giovane non è ancora stata confermata, ma si tratterebbe di una persona di origine straniera. 🔗 Thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Italia – Travolto e ucciso dal treno, dramma in stazione: tutto bloccato - Incidente mortale sulla linea ferroviaria di Firenze, nei pressi della stazione di Campo di Marte. Un uomo è stato colpito da un treno e ha perso la vita. L’episodio si è verificato nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio, intorno alle 3:20.Leggi anche: Gaza, Hamas libera altri tre ostaggi: già presi in consegna dalla Croce Rossa Il convoglio coinvolto è un Intercity in viaggio verso Torino. 🔗thesocialpost.it

Gabriele Sangineto travolto sulle strisce e ucciso a 21 anni, tassista patteggia 8 mesi ed evita il carcere. Il papà del giovane: «Non c'è giustizia» - Ucciso mentre andava all'università a Roma, travolto sulle strisce e spazzato via in un attimo. Così è morto Gabriele Sangineto. A colpirlo, la mattina del 19 ottobre... 🔗leggo.it

"Preoccupano le aggressioni agli autisti di autobus", Fratelli d'Italia presenta un'interpellanza - "Cresce la preoccupazione per la sicurezza sugli autobus Start Romagna, dopo l'ultimo episodio di violenza avvenuto l'11 gennaio scorso". A sollevare la questione in consiglio comunale è il consigliere Nicholas Pellegrini (Fratelli d'Italia), che ha presentato un'interpellanza alla giunta. Il... 🔗cesenatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Incidente a Roma: investito da un'auto, morto un uomo; Roma, pedone muore sul colpo travolto da un'auto sulla Salaria: aveva 34 anni. Ferito anche il conducente 21en; Auto travolge e uccide 2 turiste a Lido di Camaiore, ai domiciliari la donna alla guida: Scenario di guerra; Alessio Cassandro, travolto e ucciso dal pullman per Malpensa a Milano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cagliari, ciclista di 76 anni travolto e ucciso da autobus ad Assemini - Travolto dall'autobus mentre era a bordo della sua bicicletta. Tragedia ad Assemini, nella Città metropolitana di Cagliari. Un uomo di 76 anni ha perso la vita mentre percorreva via Sarcidano in ... 🔗msn.com

Operaio travolto e ucciso da un furgone in un cantiere sulla tangenziale di Bologna - AGI - Un operaio ucciso sul lavoro in un cantiere e altre ... La dinamica, informa Autostrade per l'Italia in una nota, e' ancora al vaglio della Polizia stradale. Da una prima ricostruzione ... 🔗msn.com

Ciclista travolto e ucciso da un'auto pirata - Incidente mortale a Eboli, Salerno. Uno straniero, 60enne ucraino, è stato travolto da un'auto pirata a Campolongo nei pressi della litoranea. L'uomo è morto subito dopo essere stato investito ... 🔗leggo.it