Italia-Scozia oggi in tv Mondiali curling misto 2025 | orario programma streaming

oggi, martedì 29 aprile, la Scozia in occasione del sesto match valido per i Campionati Mondiali 2025 di curling, specialità doppio misto, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada).LA DIRETTA LIVE DI Italia-Scozia DI curling misto DALLE 19.00Sfida d’alto profilo per i nostri Campioni Olimpici che, dopo aver calato il poker contro Finlandia, Germania, Corea del Sud, Danimarca ed aver affrontato l’impegnativo Canada, si troveranno al cospetto di uno dei team più forti dell’intera competizione, non a caso al momento con lo stesso ruolino di marcia degli azzurri. Servirà dunque massimo impegno per poter sconfiggere un avversario ostico, già trionfatore nel 2021 e nel 2022. 🔗 Oasport.it - Italia-Scozia oggi in tv, Mondiali curling misto 2025: orario, programma, streaming Un altro test di fondamentale importanza. Giornata altamente significativa per Stefania Constantini ed Amos Mosaner, binomio pronto ad affrontare alle 19:00 di, martedì 29 aprile, lain occasione del sesto match valido per i Campionatidi, specialità doppio, rassegna in fase di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada).LA DIRETTA LIVE DIDIDALLE 19.00Sfida d’alto profilo per i nostri Campioni Olimpici che, dopo aver calato il poker contro Finlandia, Germania, Corea del Sud, Danimarca ed aver affrontato l’impegnativo Canada, si troveranno al cospetto di uno dei team più forti dell’intera competizione, non a caso al momento con lo stesso ruolino di marcia degli azzurri. Servirà dunque massimo impegno per poter sconfiggere un avversario ostico, già trionfatore nel 2021 e nel 2022. 🔗 Oasport.it

