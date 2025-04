Italia più crescita con meno debito surplus fino al 2030

Ilmattino.it - Italia più crescita con meno debito, surplus fino al 2030 Sono stati diffusi negli ultimi giorni due importanti rapporti del Fondo Monetario Internazionale (Fmi): il World Economic Outlook e il Fiscal Monitor. Il primo è dedicato alla congiuntura. 🔗 Ilmattino.it

Dove costa di più l’assicurazione auto in Italia e dove meno: prezzi in aumento nonostante calo incidenti - I prezzi dei premi Rc auto continuano a salire, nonostante il numero di incidenti sia diminuito: tra il 2021 e il 2024, il prezzo medio è salito del 12,6%. Tra i più penalizzati, con rincari fino al 23,4%, ci sono i giovani automobilisti, neopatentati. Tra tutte le città, Napoli sembrerebbe essere quella dove l'assicurazione costa di più: qui il prezzo medio è infatti di 600 euro. Al contrario, la città più economica è Enna. 🔗fanpage.it

Crescita della spesa media: le famiglie italiane spendono di più ma acquistano meno - La spesa media mensile di una famiglia italiana è passata dai circa 2.560 euro del 2019 ai 2.738 euro del 2023, ultimo dato Istat disponibile, con una crescita nominale di quasi il +7%. Tuttavia in tale quinquennio l'inflazione complessiva registrata nel nostro Paese è stata del 16,1%, con i prezzi al dettaglio che sono cresciuti a ritmo più sostenuto rispetto ai consumi. Questo significa che in termini reali la spesa per consumi delle famiglie si è ridotta del -9,1%, un trend che purtroppo è proseguito anche nel 2024. 🔗quotidiano.net

Salari reali, l'Italia è l'unico Paese del G20 dove si guadagna meno che nel 2008. Lo stipendio più basso di 15 anni fa - Quando si parla di salari reali, si fa riferimento al potere d?acquisto degli stipendi, cioè a quanto effettivamente possiamo comprare con quello che guadagniamo. Se i prezzi... 🔗leggo.it

Italia più crescita con meno debito, surplus fino al 2030; Il nuovo programma della Commissione: meno burocrazia, più crescita; Leone Alato: più crescita, meno emissioni; Stipendi sotto la media, Viterbo tra le province più povere d'Italia.