Italia e Turchia rafforzano l’alleanza Accordi su energia difesa e migrazione al vertice di Roma

Italia e Turchia rafforzano i loro legami. A confermarlo, è stato il quarto vertice interministeriale, svoltosi oggi a Roma, tra i due Paesi. Nell’occasione, sono stati firmati vari Accordi commerciali, con particolare attenzione ai settori dell’energia e della difesa. Ricordiamo d’altronde che, lo scorso dicembre, Piaggio Aerospace è stata acquisita dalla turca Baykar. Nella conferenza stampa congiunta successiva al loro incontro, Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan hanno espresso una notevole sintonia.“Sono molto contenta di aver accolto a Roma il presidente Erdogan e i suoi ministri”, ha detto il nostro premier, per poi aggiungere: “I nostri lavori sono stati molto produttivi, sono particolarmente soddisfatta dei risultati che abbiamo raggiunto. La dichiarazione congiunta che abbiamo adottato conferma la solidità dei rapporti tra le nostre nazioni”. 🔗 Panorama.it - Italia e Turchia rafforzano l’alleanza. Accordi su energia, difesa e migrazione al vertice di Roma i loro legami. A confermarlo, è stato il quartointerministeriale, svoltosi oggi a, tra i due Paesi. Nell’occasione, sono stati firmati varicommerciali, con particolare attenzione ai settori dell’e della. Ricordiamo d’altronde che, lo scorso dicembre, Piaggio Aerospace è stata acquisita dalla turca Baykar. Nella conferenza stampa congiunta successiva al loro incontro, Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan hanno espresso una notevole sintonia.“Sono molto contenta di aver accolto ail presidente Erdogan e i suoi ministri”, ha detto il nostro premier, per poi aggiungere: “I nostri lavori sono stati molto produttivi, sono particolarmente soddisfatta dei risultati che abbiamo raggiunto. La dichiarazione congiunta che abbiamo adottato conferma la solidità dei rapporti tra le nostre nazioni”. 🔗 Panorama.it

