Italia al ministero contro il riarmo

Italia, al ministero contro il riarmo il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Italia, al ministero contro il riarmo Leggi su Cms.ilmanifesto.it Un centinaio di attivisti e attiviste di Extinction Rebellion ieri mattina ha scaricato un unicorno davanti al palazzo dell’aeronautica militare di Roma, cavalcato da una persona travestita da Giorgia Meloni ., alilil manifesto.

Accardo e Muti contro l’ignoranza musicale: “In Italia la musica a scuola è un optional. Ma il Ministero corre ai ripari: “Avvicinare i giovani alla bellezza della musica” - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Fondazione Uto Ughi hanno scelto la cornice maestosa della Basilica di San Francesco ad Assisi per lanciare un’iniziativa destinata a rivoluzionare l’approccio alla musica nelle scuole. L'articolo Accardo e Muti contro l’ignoranza musicale: “In Italia la musica a scuola è un optional. Ma il Ministero corre ai ripari: “Avvicinare i giovani alla bellezza della musica” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Riarmo in Italia, Lega contro Meloni: “Non ha mandato” - La Lega frena sul piano di riarmo europeo e avverte Giorgia Meloni. “Non sono così convinto che il piano venga approvato, l’Italia non approverà una risoluzione che dà a Meloni il mandato di approvare il Rearm EU“, ha dichiarato Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera della Lega, a 24 Mattino su Radio 24. Un’affermazione che arriva mentre la presidente del Consiglio è in aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. 🔗lapresse.it

Studenti in piazza contro tagli all’istruzione e riarmo, proteste in tutta Italia: “Scuole per tutti, non bombe” - Manifestazioni in diverse città contro le politiche del governo. Torino si è unita alle proteste nazionali degli studenti, promosse dal Fronte della Gioventù Comunista. L'articolo Studenti in piazza contro tagli all’istruzione e riarmo, proteste in tutta Italia: “Scuole per tutti, non bombe” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

ReArm Ue: la Germania accelera, in Italia scontro tra i partiti - “ Possiamo confermare che la Germania ha chiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per consentire una maggiore spesa per la difesa”. Sono bastate queste poche parole del portavoce ... 🔗tg.la7.it

L’Italia rinnova le missioni militari e vola nell’export di armamenti - Via libera al decreto di proroga delle missioni militari all’estero: 1,48 miliardi di euro di fabbisogno totale in vari teatri. Continua il sostegno alla Libia. Nel frattempo l’export di armi verso ... 🔗lifegate.it

Corteo M5S contro riarmo, Conte: “Finita luna di miele di Meloni con l’Italia. Inizia alternativa” - Slogan contro Meloni e Crosetto: “Toglietevi l’elmetto”. Il leader: “Siamo 100mila mi dicono”. L’influencer De Crescenzo: “Sono qui come mamma per dire stop ... 🔗repubblica.it