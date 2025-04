Istruzione | Valditara A Genova potrebbe nascere un campus dedicato alla Blue Economy

Mare, Valditara: a Genova potrebbe nascere campus sulla blue economy - Genova, 29 apr. (askanews) - "Ho annunciato che sono disponibile a ragionare per creare un campus proprio qui a Genova insieme con la Regione Liguria e ovviamente con Its e imprese liguri. C'è un grandissimo interesse a questa iniziativa che metterebbe insieme strutture, competenze ed esperienze, quindi mettere insieme un istituto tecnico, un istituto professionale, un Its, imprese e Università. Potrebbe essere dedicato alla blue economy. 🔗quotidiano.net

