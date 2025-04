Istat salari reali ancora 8% inferiori a gennaio 2021

reali di marzo 2025 sono ancora inferiori di circa l'otto per cento rispetto a quelle di gennaio 2021. Perdite inferiori alla media si osservano in agricoltura e nell'industria, mentre situazioni più sfavorevoli si registrano nei settori dei servizi privati e della pubblica amministrazione". Lo evidenzia l'Istat nel suo commento ai dati delle retribuzioni di marzo che evidenziano un'aumento tendenziale del 4,0% 🔗 Quotidiano.net - Istat, salari reali ancora 8% inferiori a gennaio 2021 "Le retribuzioni contrattualidi marzo 2025 sonodi circa l'otto per cento rispetto a quelle di. Perditealla media si osservano in agricoltura e nell'industria, mentre situazioni più sfavorevoli si registrano nei settori dei servizi privati e della pubblica amministrazione". Lo evidenzia l'nel suo commento ai dati delle retribuzioni di marzo che evidenziano un'aumento tendenziale del 4,0% 🔗 Quotidiano.net

