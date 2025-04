Istat | Calo del Clima di Fiducia di Consumatori e Imprese ad Aprile

Aprile sia il Clima di Fiducia dei Consumatori, che l'indicatore composito del Clima di Fiducia delle Imprese sono stimati in diminuzione (da 95,0 a 92,7 e da 93,2 a 91,5 rispettivamente). Lo rileva l'Istat evidenziando che "l'indice di Fiducia delle Imprese diminuisce per il terzo mese consecutivo, portandosi al livello più basso da marzo 2021". Mentre la Fiducia dei Consumatori esprime "un generalizzato peggioramento delle opinioni" per il secondo mese consecutivo. Per le Imprese il Calo è dovuto ad un peggioramento diffuso a tutti i settori" "debolmente positivi" solo gli ordini nella manifattura e "commercio al dettaglio" 🔗 Quotidiano.net - Istat: Calo del Clima di Fiducia di Consumatori e Imprese ad Aprile Adsia ildidei, che l'indicatore composito deldidellesono stimati in diminuzione (da 95,0 a 92,7 e da 93,2 a 91,5 rispettivamente). Lo rileva l'evidenziando che "l'indice didellediminuisce per il terzo mese consecutivo, portandosi al livello più basso da marzo 2021". Mentre ladeiesprime "un generalizzato peggioramento delle opinioni" per il secondo mese consecutivo. Per leilè dovuto ad un peggioramento diffuso a tutti i settori" "debolmente positivi" solo gli ordini nella manifattura e "commercio al dettaglio" 🔗 Quotidiano.net

Istat, a marzo in calo la fiducia dei consumatori e delle imprese - ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2025 l’Istat stima un peggioramento del clima di opinione degli operatori economici: il clima di fiducia dei consumatori cala da 98,8 a 95,0 e l’indicatore composito del clima di fiducia delle imprese scende da 94,7 a 93,3. Tra i consumatori, si evidenzia un deciso peggioramento del clima economico e di quello futuro (il primo scende da 100,2 a 93,2 e il secondo passa da 96,6 a 91,1); il clima personale e quello corrente registrano una diminuzione più contenuta (rispettivamente da 98,3 a 95,7 e da 100,5 a 97,9). 🔗unlimitednews.it

A marzo 2025 peggiora il clima di opinione: fiducia di consumatori e imprese in calo - "A marzo 2025 si stima un peggioramento del clima di opinione degli operatori economici", rileva l'Istat. "Il clima di fiducia dei consumatori cala da 98,8 a 95,0 e l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese scende da 94,7 a 93,3". L'indice di fiducia delle imprese "diminuisce per il secondo mese consecutivo segnalando, nel complesso, un sentiment negativo tra gli imprenditori. Tuttavia, segnali positivi provengono dalle aspettative sulla produzione nella manifattura, da quelle sull'occupazione nelle costruzioni e dalle attese sulle vendite nel commercio al dettaglio". 🔗quotidiano.net

Aumento del clima di fiducia dei consumatori a febbraio, ma calo per le imprese - Il clima di fiducia dei consumatori è salito a febbraio passando da 98,2 a 98,8, mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese è sceso da 95,7 a 94,8. Lo stima l'Istat spiegando che tra i consumatori si evidenzia un miglioramento delle opinioni sulla situazione personale, corrente e futura mentre peggiorano le valutazioni sulla situazione economica generale. Con riferimento alle imprese, l'Istituto segnala un peggioramento in tutti i comparti indagati ad eccezione della manifattura dove aumenta lievemente. 🔗quotidiano.net

Istat: Calo del Clima di Fiducia di Consumatori e Imprese ad Aprile - Ad aprile, il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese registra un calo, segnando il livello più basso dal 2021, secondo Istat. 🔗quotidiano.net

Istat, ancora in calo clima fiducia imprese e consumatori - (ANSA) - ROMA, 29 APR - Ad aprile sia il clima di fiducia dei consumatori, che l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese sono stimati in diminuzione (da 95,0 a 92,7 e da 93,2 a 91,5 ri ... 🔗msn.com

Istat, incora in calo clima fiducia imprese e consumatori (2) - Tra i consumatori, l'Istat evidenzia un diffuso peggioramento delle opinioni, soprattutto quelle sulla situazione economica generale: il clima economico scende da 93,2 a 89,6, il clima personale dimin ... 🔗ansa.it