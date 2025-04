Israele Netanyahu a processo per corruzione

Netanyahu si è presentato in tribunale martedì per preoseguire la sua testimonianza in un processo per corruzione in corso. Netanyahu è il primo leader israeliano in carica a testimoniare come imputato in un processo penale.Le accuse mosse a NetanyahuDovrà rispondere delle accuse di frode, abuso di fiducia e accettazione di tangenti in tre casi distinti. È accusato di aver accettato sigari e champagne per un valore di decine di migliaia di dollari da un produttore miliardario di Hollywood in cambio di assistenza per interessi personali e commerciali.È inoltre accusato di aver promosso regolamentazioni vantaggiose per i magnati dei media in cambio di una copertura mediatica favorevole a se stesso e alla sua famiglia. Netanyahu nega ogni illecito, affermando che le accuse sono una caccia alle streghe orchestrata da media ostili e da un sistema giudiziario di parte, decisi a rovesciare il suo lungo governo.

Israele, processo per corruzione: nuova udienza per Netanyahu - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si è presentato in tribunale a Tel Aviv per proseguire la sua testimonianza nel processo per corruzione in corso. Netanyahu è il primo leader israeliano in carica a essere imputato in un processo penale. Durante le udienze, Netanyahu dovrà rispondere alle accuse di frode, abuso di fiducia e accettazione di tangenti in tre casi distinti. 🔗tgcom24.mediaset.it

Israele, Netanyahu in tribunale al processo per corruzione - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è comparso in aula lunedì mattina a Tel Aviv al processo che lo vede imputato per corruzione. Sono tre i casi a carico del primo ministro, che avrebbe concesso favori e sostegno politico a imprenditori (tra cui editori di giornali e siti web) in cambio di regali e di copertura mediatica favorevole. Netanyahu viene ascoltato come testimone. 🔗lapresse.it

Israele, Netanyahu rientra a Tel Aviv dagli Usa per il processo - Benjamin Netanyahu è atterrato in Israele questa mattina, 9 aprile, dopo un viaggio negli Stati Uniti dove ha incontrato il presidente Donald Trump, per recarsi in tribunale a Tel Aviv. Il premier israeliano ha partecipato a una nuova udienza del processo che lo vede imputato per presunta corruzione. È il primo leader israeliano in carica a testimoniare come imputato in un processo penale. 🔗lapresse.it

