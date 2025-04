Israele | confermato numero ufficiale di 24 ostaggi vivi nei negoziati

ostaggi ha confermato che "il numero ufficiale di ostaggi vivi, 24, menzionato dal primo ministro durante l'incontro con i partecipanti alla cerimonia con i tedofori, è corretto". La precisazione ai media arriva dopo che la moglie del premier, Sara Netanyahu, ha suggerito a bassa voce al primo ministro - ripresa in un filmato pubblico - che il numero effettivo di ostaggi vivi sarebbe inferiore a 24. Il funzionario ha aggiunto che anche Gal Hirsch, responsabile del dossier, ha trasmesso questa cifra ai mediatori durante i colloqui in corso. 🔗 Quotidiano.net - Israele: confermato numero ufficiale di 24 ostaggi vivi nei negoziati Un funzionario israeliano del team negoziale per il rilascio deglihache "ildi, 24, menzionato dal primo ministro durante l'incontro con i partecipanti alla cerimonia con i tedofori, è corretto". La precisazione ai media arriva dopo che la moglie del premier, Sara Netanyahu, ha suggerito a bassa voce al primo ministro - ripresa in un filmato pubblico - che ileffettivo disarebbe inferiore a 24. Il funzionario ha aggiunto che anche Gal Hirsch, responsabile del dossier, ha trasmesso questa cifra ai mediatori durante i colloqui in corso. 🔗 Quotidiano.net

Attacco Hamas 7 ottobre noto all'Idf con anticipo, "avvisò 007 di Israele di preparativi alle 3.30 del mattino, ma l'ufficiale non voleva svegliare Netanyahu" - Ecco nuove rivelazioni riguardo quegli attimi che hanno dato il via alla guerra in Medioriente. Hamas arrivò alle 6 del mattino mentre la polizia israeliana alle 13. L'esercito dell'Idf invece 24 ore dopo L'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 era noto in anticipo si sarebbe potuto sventare. P 🔗ilgiornaleditalia.it

Germania: Israele, Merz inviterà Netanyahu in visita ufficiale - Milano, 24 feb. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato con il leader della Cdu e vincitore delle elezioni in Germania, Friedrich Merz. Lo ha riferito l’ufficio del Primo Ministro, aggiungendo che la conversazione è stata “accesa” e che Netanyahu si è congratulato con Merz. Merz ha ringraziato il primo ministro per la conversazione e ha affermato che lo inviterà per una visita ufficiale in Germania, nonostante il mandato di cattura emesso contro di lui dalla Corte penale internazionale dell’Aia. 🔗lapresse.it

