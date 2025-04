Israele capo Shin Bet Ronen Bar annuncia le dimissioni il 15 giugno | Il 7 ottobre abbiamo fallito mi assumo la responsabilità e agisco di conseguenza

Israele, Netanyahu nomina ex comandante Marina Eli Sharvit nuovo capo dello Shin Bet, Corte Suprema sospende licenziamento di Ronen Bar - L’ammiraglio sarebbe la “persona giusta” per guidare i servizi di sicurezza interni. Il pronunciamento della Corte Suprema sulla rimozione di Bar è atteso per l’8 aprile Dopo la proposta di licenziamento di Ronen Bar, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di nominare l’ex 🔗ilgiornaleditalia.it

Israele, manifestanti verso la casa di Netanyahu: contrari a licenziamento del capo dello Shin Bet - Il premier israeliano ha annunciato il licenziamento di Ronen Bar, leader dei servizi segreti del Paese, e si è detto pronto a non ascoltare le parole della Corte Suprema che ha invece congelato il procedimento. Yair Lapid, capo dell'opposizione, ha chiesto agli israeliani di ribellarsi contro la decisione di Netanyahu. In migliaia starebbero quindi marciando verso la casa del primo ministro L'articolo Israele, manifestanti verso la casa di Netanyahu: contrari a licenziamento del capo dello Shin Bet proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Israele, Netanyahu ci ripensa: annulla la nomina del nuovo capo dello Shin Bet - Era stato nominato l'ex comandante della Marina Eli Sharvit come nuovo direttore dello Shin Bet ma il leader israeliano ha deciso di "intervistare altri candidati". La Corte suprema si pronuncerà a breve sul licenziamento di Bar. Domani invece è prevista la visita di Netanyahu a Budapest per discutere del futuro di Gaza L'articolo Israele, Netanyahu ci ripensa: annulla la nomina del nuovo capo dello Shin Bet proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

