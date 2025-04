Isola dei Famosi tra i naufraghi della nuova stagione il bergamasco Omar Fantini

Omar Fantini, noto comico e conduttore radiofonico bergamasco, è pronto a intraprendere una nuova avventura televisiva partecipando alla diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 a partire dal 7 maggio 2025. La conduzione del reality sarà affidata a Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato dall’Honduras 🔗 Ecodibergamo.it - Isola dei Famosi, tra i naufraghi della nuova stagione il bergamasco Omar Fantini IN TV., noto comico e conduttore radiofonico, è pronto a intraprendere unaavventura televisiva partecipando alla diciannovesima edizione de L’dei, in onda su Canale 5 a partire dal 7 maggio 2025. La conduzione del reality sarà affidata a Veronica Gentili, con Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato dall’Honduras 🔗 Ecodibergamo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi, i primi naufraghi ufficiali: nuova data per la prima puntata - Quest’anno Canale 5 sembra puntare tutto sulla carta dei reality show. Dopo il lungo Grande Fratello e l’esperimento di The Couple, è ormai tutto pronto per il debutto de L’Isola dei Famosi 2025. Una nuova edizione profondamente rinnovata, a partire dalla conduzione affidata a Veronica Gentili, volto emergente dell’informazione Mediaset, che debutterà nel mondo del reality. Un debutto anticipato per l’Isola dei Famosi? La partenza del reality ambientato in Honduras potrebbe essere anticipata a lunedì 5 maggio. 🔗anticipazionitv.it

Isola dei Famosi 2025, ecco i primi dodici naufraghi e la rotta di un reality che cambia pelle - Sono dodici i concorrenti che hanno già firmato e posato per l’obiettivo di Tv Sorrisi e Canzoni: Chiara Balistreri, Loredana Cannata, Angelo Famao, Antonella Mosetti, Cristina Plevani, Teresanna Pugliese, Omar Fantini, Mirko Frezza, Camila Giorgi, Patrizia Rossetti, Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi. Un cast che mescola volti della musica leggera, ex trionfatori di reality, atleti, […] L'articolo Isola dei Famosi 2025, ecco i primi dodici naufraghi e la rotta di un reality che cambia pelle è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

“Dietrofront, c’è lui”. Conduttore Isola dei Famosi 2025, nuova ipotesi dopo Veronica Gentili - Colpo di scena sull’Isola dei Famosi 2025. Ormai è sicuro che il reality show sia confermato, infatti dovrebbe avere inizio tra due mesi dopo la fine del Grande Fratello. Finora non si è saputo chi sarà il conduttore, ma nelle ultime ore sembrerebbe che la scelta sia imminente. C’è un presentatore che avrebbe superato tutti e potrebbe dunque prendere le redini del programma. Vladimir Luxuria non ci sarà più all’Isola dei Famosi e in sua sostituzione potrebbe esserci questo conduttore di punta di Mediaset. 🔗caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

L'isola dei Famosi 2025, svelati i concorrenti: il cast. FOTO; Isola dei Famosi 2025: ufficializzati i primi 12 naufraghi in partenza; L'Isola dei famosi 2025, ecco i primi dodici concorrenti della nuova edizione; L’Isola dei Famosi 2025, ecco i concorrenti: nel cast anche Lorenzo Tano Siffredi e Mario Adinolfi. Ed è già polemica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Isola dei Famosi, i naufraghi della nuova stagione: da Omar Fantini ad Antonella Mosetti, chi sono - L'Isola dei Famosi sta per cominciare. Annunciati i primi 12 concorrenti ufficiali. Nel nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni, che ha confermato anche la presenza di Simona Ventura ... 🔗msn.com

“Isola dei Famosi 2025”: chi sono i naufraghi della nuova edizione condotta da Veronica Gentili - Il 7 maggio prenderà il via la diciannovesima edizione dell'Isola dei famosi, condotta da Veronica Gentili con Pierpaolo Pretelli inviato in Honduras. E il ritorno di Simona Ventura, quest'anno opinio ... 🔗iodonna.it

Isola dei Famosi 2025, tra i naufraghi c'è Teresanna Pugliese: l'inaspettato motivo - Manca poco alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Tra i naufraghi che partiranno per l’Honduras c’è anche Teresanna Pugliese. Ecco l’inaspettato motivo. Isola dei Famosi 2025: quando comincia? M ... 🔗notizie.it