Isola dei Famosi spuntano i nomi del cast di naufraghi

spuntano i nomi del cast di naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: ecco chi ci sarà tra i concorrentiL'articolo Isola dei Famosi, spuntano i nomi del cast di naufraghi proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it - Isola dei Famosi, spuntano i nomi del cast di naufraghi deldidella nuova edizione de L'dei: ecco chi ci sarà tra i concorrentiL'articolodeideldiproviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“L’Isola dei famosi 2025”, spuntano le prime due concorrenti: i nomi esplosivi - News tv. L’Isola dei famosi 2025, spuntano le prime due concorrenti: i nomi esplosivi – A maggio 2025 partirà ufficialmente la prossima edizione de «L’Isola dei famosi». Un appuntamento attesissimo per i fan del reality show adventure in onda su Canale 5. Alla conduzione ci sarà per la prima volta la giornalista Veronica Gentili, la quale andrà a sostituire Vladimir Luxuria. E saltano fuori in queste ore interessanti indiscrezioni sul cast. 🔗tvzap.it

Isola dei Famosi 2025, primi concorrenti: spuntano tre nomi - Si avvicina il ritorno de L’Isola dei Famosi 2025 e iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast. Oltre ai rumor sulla conduzione, emergono anche i primi possibili nomi dei concorrenti. Secondo Gabriele Parpiglia, tra i naufraghi potrebbero esserci tre donne: l’ex tennista Camila Giorgi, la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli e la ciclista Letizia Paternoster. Nessuna conferma ufficiale, ma le voci si fanno sempre più insistenti. 🔗anticipazionitv.it

Isola dei Famosi, spuntano i nomi del cast di naufraghi - Spuntano i nomi del cast di naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: ecco chi ci sarà tra i concorrenti L'articolo Isola dei Famosi, spuntano i nomi del cast di naufraghi proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Ne parlano su altre fonti

Isola dei Famosi 2025: spuntano i nomi dei concorrenti! Anche Kemal di Endless Love?; Isola dei famosi, il cast (finalmente) si sblocca: Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese e la star di Endless Love; Concorrenti Isola dei Famosi 2025: spuntano 7 nomi, cast bomba per Veronica Gentili; Concorrenti Isola dei Famosi 2025, spuntano le ex vippone: i nomi salgono a nove, ecco quello che sappiamo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Isola dei Famosi, nuovi dettagli sulla lite: spuntano i nomi - A qualche giorno dalla rissa dello shooting dell'Isola dei famosi, sono spuntati i nomi dei protagonisti: l'indiscrezione ... 🔗msn.com

Spadino nuovo concorrente de L’Isola dei Famosi 2025? Indiscrezione/ Chi è Samuele Bragelli di Italia Shore - Samuele Bragelli, alias Spadino, all’Isola dei Famosi? Il rumors fa impazzire i fan di Italia Shore. Ecco chi è e le ultime indiscrezioni. 🔗ilsussidiario.net

Isola dei Famosi, spuntano i nomi del cast di naufraghi - Spuntano i nomi del cast di naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: ecco chi ci sarà tra i concorrenti ... 🔗novella2000.it